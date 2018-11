 Les joueurs de Leicester à Bangkok pour les funérailles de leur président 

Ces funérailles bouddhistes ont débuté samedi et doivent encore se poursuivre toute la semaine, à Wat Thepsirin, l'un des temples les plus célèbres de Bangkok, qui sert généralement de site pour les funérailles de notables thaïlandais.

L'entraineur de Leicester, Claude Puel, et son directeur, Jon Rudkin sont arrivés au temple le regard fixe sous les flashes des photographes.

Ils étaient suivis de près par le capitaine de l'équipe, Wes Morgan, et le gardien de but, Kasper Schmeichel, considéré comme le joueur le plus proche de Vichai Srivaddhanaprabha. Étaient également présents Jamie Vardy et Shinji Okazaki, les défenseurs Harry Maguire, Christian Fuchs et Ben Chilwell, les milieux Wilfred Ndidi, James Maddison, Marc Albrighton et Andy King, tous vêtus de costumes et de cravates noirs, la mine sombre et visiblement émus.