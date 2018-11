Rémi Garde veut un attaquant et un milieu de terrain

La liste d'épicerie de Rémi Garde est très courte pour la saison morte, alors qu'il souhaite principalement ajouter un attaquant et un milieu de terrain.

L'entraîneur-chef de l'Impact de Montréal a affirmé lors de son bilan de fin de saison jeudi que ce sera plus une question de «qualité et non de quantité» pour le Bleu-blanc-noir au cours du marché international.

Garde a dû intégrer 16 nouveaux joueurs au sein de la formation montréalaise au cours de sa première saison à la barre de l'équipe, ce qui a compliqué sa tâche lors des premiers mois de la saison. Une fois tout le monde sur la même longueur d'onde, l'équipe a connu une bonne deuxième moitié de campagne avant d'arriver à court à la toute fin et de rater les éliminatoires pour une deuxième saison de suite.

«Nous sommes déçus de ne pas avoir atteint les éliminatoires, a affirmé Garde, qui a du même coup confirmer son retour la saison prochaine, étouffant des rumeurs l'envoyant en Ligue 1 à Rennes. Mes joueurs se sont battus, mais nous n'y sommes pas arrivés. D'un côté, c'est dommage, de l'autre, nous nous sommes améliorés en tant qu'équipe. J'ai la sensation que nous allons commencer la prochaine saison en étant plus prêts à être compétitifs que la saison dernière.»

Garde a confirmé que l'équipe allait couper les liens avec le défenseur Kyle Fisher et les milieux de terrain Michael Salazar et Louis Béland-Goyette. Les autres dossiers seront vraisemblablement réévalués au cours des prochaines semaines.

L'ancien de l'Olympique lyonnais a toutefois été très clair au niveau des besoins de l'équipe.

«Nous voulons un attaquant et j'aimerais aussi améliorer une position en milieu de terrain, a indiqué Garde. J'ai une idée du profil de joueur que je veux, mais je ne suis pas certain que nous allons pouvoir trouver exactement ce que je veux sur le marché. Je devrai peut-être m'adapter. Mais je ne veux pas détruire la structure de l'équipe.

«Je veux quelqu'un de généreux avec le ballon, qui a une bonne première touche, une bonne technique et qui peut anticiper le jeu avant de recevoir le ballon», a ajouté Garde quand il a été invité à décrire le profil du joueur recherché comme milieu de terrain.

En vertu de l'union ratée avec Jimmy Briand en juillet, l'ajout d'un attaquant sera la priorité. Anthony Jackson-Hamel, Matteo Mancosu et Quincy Amarikwa ont fourni seulement six buts à l'Impact cette saison et Garde a lui-même affirmé à la blague qu'il aurait probablement mérité de perdre son poste s'il n'avait pas fait le même constat d'échec à cette position.

«Tout le monde l'a vu, il n'y aucun des trois avants-centres qui a réellement eu de succès. C'est aussi mon échec», a déclaré Garde.

Le Français âgé de 51 ans a néanmoins caché son jeu par rapport aux options qui s'offraient à lui. Autant il est souvent allé piger dans sa patrie depuis son arrivée, ce qui a notamment mené au recrutement de Rod Fanni et Bacary Sagna, autant Garde souhaite garder l'équilibre qui règne dans le vestiaire.

«J'aime bien la structure actuelle du groupe avec des Nord-Américains, des Français et des Sud-Américains, a noté Garde. Je n'ai pas envie que par mes réseaux ce club devienne un club européen ou français. L'équilibre dans le vestiaire est très important au quotidien. Un vestiaire qui vit bien vaut 30% de plus.

«J'aime aussi les mentalités différentes et les trois peuvent s'apporter beaucoup de choses.»

Là où la mentalité a moins fait plaisir à Garde, c'est du côté de l'attaquant Anthony Jackson-Hamel. Le Québécois âgé de 25 ans en avait eu long à dire lors du bilan des joueurs sur sa relation avec le nouvel entraîneur de l'Impact qui l'a limité à 22 minutes de jeu lors des 14 dernières rencontres. Jackson-Hamel croyait avoir mérité d'autres chances de la part de son entraîneur. Garde voyait les choses différemment.

«Anthony est peut-être quelqu'un qui veut recevoir avant de donner à l'équipe, a déclaré Garde après avoir rappelé que Jackson-Hamel a aussi été ralenti par des blessures tôt dans la saison. Je ne dis pas ça méchamment. J'avais des attentes de voir quelqu'un qui porte un peu l'équipe plutôt que de se faire porter par l'équipe. J'ai essayé pendant la saison, sans doute avec maladresse, et sans succès, de lui donner sa chance.»

Comme Jackson-Hamel la veille, Garde s'est aussi dit ouvert à un retour du Québécois avec l'Impact en 2019. L'arrivée d'un attaquant élite pourrait toutefois relégué encore une fois Jackson-Hamel au rôle de réserviste.