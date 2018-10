Impact: les joueurs optimistes pour 2019

Trois jours après que leur campagne eut pris fin à la suite d'une défaite amère en Nouvelle-Angleterre, les joueurs de l'Impact ont reconnu que le début de saison catastrophique avait miné leurs chances d'atteindre l'objectif de participer au tournoi de fin de saison.

«À ce niveau-là, nous ne pouvons pas dire que la saison a été un succès, mais nous avons bien terminé après une transition difficile, a souligné le milieu de terrain Samuel Piette lors du bilan des joueurs. Dans ce contexte-là, c'est peut-être dommage de le dire, mais l'avenir est prometteur.»

L'autopsie du début de saison au cours duquel la troupe de Rémi Garde a perdu 10 de ses 13 premiers matchs était à l'ordre du jour. Pour les joueurs, cette période difficile était inévitable en raison de tous les changements effectués pendant la saison morte, autant sur la ligne de touche que sur le terrain.

«Rémi a noté que nous avons compté sur 16 nouveaux joueurs pendant la saison, en plus de son arrivée avec ses adjoints, a rappelé l'arrière latéral Daniel Lovitz. C'est difficile d'arriver dans une nouvelle ligue et d'être productif dès le début. L'adaptation a été plus longue que nous l'espérions, mais elle était inévitable.

«La plus grosse adaptation a été d'apprendre à gérer les échecs. En début de saison, nous nous prenions en pitié après les défaites et ç'a contribué à notre spirale vers le bas. Quand nous avons commencé à nous faire confiance les uns les autres, nous avons aussi commencé à développer une cohésion sur le terrain et les résultats ont suivi.»

Pour cette raison, les joueurs espèrent que le noyau de changera pas trop au cours de la saison morte. Garde leur aurait d'ailleurs mentionné mardi lors de ses réunions avec les joueurs qu'il prévoyait ajouter seulement quelques pièces au casse-tête pendant l'hiver.

«Même si nous avions exactement le même groupe lors du début du camp en janvier, je serais content», a affirmé le gardien Evan Bush, qui a été nommé joueur défensif par excellence chez l'Impact.

«Si le noyau changeait à nouveau, ce serait un retour à la case départ, a ajouté Piette. Nous avons mis une base en place cette saison et il faut continuer avec ça l'an prochain, sinon ce serait une année perdue.»

L'Impact voudra donc commencer la saison 2019 en force et éviter d'enchaîner les défaites. Si ça peut paraître une évidence, tout indique que la formation montréalaise sera mieux équipée pour y arriver.

«Maintenant, nous nous connaissons tous, a souligné le milieu de terrain Ignacio Piatti, qui a été nommé joueur par excellence de l'Impact pour une quatrième saison consécutive. S'il n'y a pas trop de changements, je pense que nous pouvons atteindre la finale. Et je l'espère, parce que je veux gagner ici.»