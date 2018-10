Manchester City dispose facilement du Shakhtar

Intraitable, Manchester City n'a laissé aucune chance au Shakhtar Donetsk en s'imposant 3 à 0 en Ukraine, lors de la 3 e journée de la Ligue des champions, et prend la tête de son groupe devant son ancien bourreau Lyon.

Défait à domicile par Lyon (2-1) pour la première journée, City a été impressionnant pour la première fois cette année en Ligue des champions. Au détriment du Shakhtar, qui aurait pu prendre davantage de buts tant les Citizens étaient dominateurs.

Après plusieurs occasions, c'est le capitaine David Silva qui montrait la voie d'une volée, à la suite d'un contre (30e). Dans la foulée, le Français Aymeric Laporte, esseulé devant le but, n'avait même pas à sauter pour doubler la marque d'une tête sur corner (35e).

En seconde période les Skyblues imprimaient le même rythme infernal mais il fallait l'entrée en jeu de Bernardo Silva pour voir le troisième but. À l'initiative et à la finition d'un contre, le Portugais perçait dans l'axe et marquait sur une frappe du gauche, poteau rentrant (71e).

Après cette victoire, les Citizens sont premiers de leur groupe, devant Lyon, qui a cnocédé l'égalisationo en toute fin de match à Hoffenheim (3-3). Tombeur de City à Manchester, Lyon reste à ce jour la seule équipe à les avoir battus cette saison.

Coleader en Premier League avec Liverpool, City avait en effet très mal débuté sa campagne européenne avec cette défaite surprise contre les Lyonnais. Il s'était ensuite repris, timidement, en gagnant 2-1 à Hoffenheim. Sur le terrain du Shakhtar, les hommes de Guardiola ont enfin déroulé.

Mais le technicien Catalan aura sans doute des choses à redire, alors que son équipe a manqué de nombreuses occasions. « Nous devons augmenter nos tirs cadrés » avait-il demandé, jamais rassasié, après la victoire des Citizens 5-0 contre Burnley samedi en championnat.

Si Gabriel Jésus, David Silva et Sterling ont manqué des opportunités, c'est surtout Mahrez qui aurait pu rendre le match encore plus facile. Beaucoup de ses frappes n'ont pas trouvé le cadre du portier ukrainien Andrei Pyatov.

Avec 2 petits points après ses deux matchs nul 2-2 contre Hoffenheim (2 points) et à Lyon (5 points), le Shakhtar Donetsk est dernier du groupe.