 L'entraîneur-chef d'Atlanta United va quitter son poste 

PAUL NEWBERRY Associated Press Atlanta

Le club en a fait l'annonce mardi, ajoutant que Martino a refusé une offre de prolongation de contrat au-delà de 2018.

L'ex-entraîneur-chef du FC Barcelone et de la formation nationale argentine a connu beaucoup de succès à la tête d'Atlanta United, qui conclut sa deuxième campagne en MLS. L'équipe d'expansion a participé aux éliminatoires dès sa première campagne et selon son résultat dans le dernier match de la saison, dimanche, contre le Toronto FC, elle pourrait mettre la main sur le Supporters' Shield, remis à l'équipe détenant la meilleure fiche à la conclusion de la saison.

Atlanta United a déjà assuré sa place en Ligue des Champions de la CONCACAF l'an prochain. Le club sera toutefois dirigé par un nouvel entraîneur quand il amorcera sa quête d'un titre continental en février.

United est immensément populaire à Atlanta, disputant pratiquement tous ses matchs à guichets fermés en plus d'établir plusieurs records d'assistance. Cette saison, l'équipe a attiré en moyenne plus de 53 000 spectateurs par match, abaissant sa propre marque établie l'an dernier. L'équipe a joué cinq fois devant des foules de plus de 70 000 personnes en 2018 au Mercedes-Benz Stadium.