Le Toronto FC éliminé de la course aux séries

Russell Teibert et Kei Kamara, auteur de son 14e but de la saison, ont marqué pour Vancouver à la 4e minute pour le premier et à la 78e pour le second.

Toronto a été réduit à 10 lorsque Gregory van der Wiel a reçu un second carton jaune avant que Jozy Altidore ne redonne un espoir de courte durée à la franchise canadienne en transformant un penalty à la 73e minute.

Cet échec de Toronto fait suite à une saison 2017 exceptionnelle avec un total record de 69 points en saison régulière avant de soulever le trophée.