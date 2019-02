Kershaw à propos d'Harvey: «Je suis un peu surpris qu'il s'arrête si jeune»

Si quelqu'un connaît bien Alex Harvey, c'est Devon Kershaw. Ils ont couru ensemble pendant 10 ans et sont devenus les meilleurs amis du monde. L'Ontarien, qui s'est retiré l'an dernier, sera l'un des garçons d'honneur au mariage du fondeur de Saint-Ferréol en juin.

Pourtant, Kershaw a été surpris d'apprendre l'officialisation de la retraite prochaine de Harvey dans les médias, mardi, avant le début des Championnats du monde de Seefeld. Il lui a fait part de son étonnement quand ils se sont retrouvés sur les pistes pour une sortie d'entraînement.

« Voyons, Devon, on a parlé de ça au moins 100 fois depuis deux, trois ans ! », a réagi le Québécois de 30 ans.

Kershaw en convient, mais il avait cru entrevoir une ouverture quand son ami est venu le visiter chez lui à Lillehammer, à la fin du mois de novembre. En marge de la Coupe du monde présentée dans la ville olympique de 1994, ils ont passé une semaine ensemble, au bout de laquelle Harvey est monté sur la troisième marche du podium au sprint individuel.

Il était de bonne humeur, positif comme toujours, quoiqu'un peu préoccupé par l'ambiance qui régnerait dans l'équipe après le départ de presque tous les vétérans.

« Il ne m'a jamais regardé dans les yeux pour me dire : "Hey, je disputerai ma dernière course à Québec au printemps 2019" », a raconté celui qui est consultant pour Eurosport et technicien pour la Norvège à Seefeld. « Je n'ai pas voulu en savoir davantage. J'ai été un athlète, je ne voulais pas le déranger en préparation pour les Mondiaux. »

Quand Harvey a abandonné le Tour de ski pour rentrer à la maison, Kershaw était persuadé que ce ressourcement le convaincrait de prolonger sa carrière.

« J'aurais mis de l'argent là-dessus. La première chose, c'est qu'il n'est pas si âgé. Jusqu'à maintenant, c'est une année difficile pour lui, mais s'il gagne le 50 km [dimanche], ce sera une saison totalement fantastique ! En plus, c'est un gars tellement compétitif. Si tu joues au Monopoly ou aux cartes avec lui, il veut tout gagner ! Je suis donc un peu surpris qu'il s'arrête si jeune. »

En revanche, il comprend à quel point le poids des années sur la route a pu peser pour Harvey. « Il s'entraîne comme un professionnel depuis qu'il a 16 ans. Moi, à 16 ans, je jouais au hockey et je faisais autre chose. »

« Ça fait 14 ans qu'il vit dans ses bagages chaque hiver. Ce n'est pas facile. »

La possibilité de gagner une première médaille olympique pour le ski de fond masculin canadien, la quête inachevée de Harvey, est un autre facteur qui pouvait faire pencher la balance, croyait-il.

« Il a fini quatrième à PyeongChang, on a fini quatrièmes ensemble à Vancouver, moi cinquième [au 50 km], on est passés si proche... Je pensais peut-être qu'il voudrait repartir à la chasse à une médaille. »

« Seul au sommet »

Même sans ce podium olympique, Harvey est, sans l'ombre d'un doute, « le meilleur fondeur de l'histoire au Canada », selon Kershaw, deuxième sur la Coupe du monde en 2012. Les titres olympiques de Beckie Scott (2002) et Chandra Crawford (2006) ne font pas le poids face à un palmarès de cinq médailles aux Mondiaux, dont deux en or, et 27 podiums en Coupe du monde.

« Alex n'a aucune compétition, il est seul au sommet. Une médaille olympique, c'est beau sur le coup, mais quand tu es champion du monde de 50 km... Il y a aussi tous ces résultats parmi les six premiers aux Mondiaux. Écoute, c'est une carrière merveilleuse ! »

Si Harvey sert d'inspiration pour les jeunes fondeurs canadiens et québécois, l'avenir immédiat du sport au pays préoccupe Kershaw.

« Je n'étais pas du niveau d'Alex, mais je ne suis plus là, Beckie n'est plus là, [la médaillée olympique] Sara [Renner] n'est plus là, Chandra n'est plus là... Il y a un vide. Les jeunes sont vraiment bons, mais il y a une énorme différence entre finir7e ou 20e aux Mondiaux juniors et réussir des podiums en Coupe du monde. Je suis inquiet, c'est sûr. »

Kershaw fonde beaucoup d'espoir en Pierre-Nicolas Lemyre, nouveau conseiller en haute performance et développement à Ski de fond Canada, qui dirige le département de coaching et psychologie à l'Université des sports d'Oslo.

« Cette personne va nous aider. Je crois en lui à 100 %. »