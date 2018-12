Alex Harvey: «Il va nous manquer»

Le fondeur norvégien Petter Northug fils, double médaillé d'or aux Jeux olympiques de Vancouver et 13 fois champion du monde, a annoncé hier sa retraite à l'âge de 32 ans, après une tentative avortée de retour au plus haut niveau. Alex Harvey s'exprime sur l'héritage de l'enfant terrible du ski de fond.

Spectaculaire

«Il va nous manquer, c'est certain, a réagi Harvey, joint au téléphone en Suisse. Il a rendu le sport plus gros, plus excitant. Le ski de fond est un sport traditionnel. Si on prend les années où [Martin Johnsrud] Sundby prenait une minute d'avance dans les départs en groupe, tu savais un peu comment la course allait finir. Ce n'était pas la même chose à l'époque où Northug gagnait. Sa rivalité avec [le Suisse] Dario Cologna a aussi créé beaucoup d'intérêt en Europe.»

Impact inégalé

«Plus grand que nature», Northug fils est la plus grande personnalité que le ski de fond a connue, selon Harvey. «En matière de palmarès, je ne pense pas qu'il se situe parmi les plus grands. Bjørn Daehlie et même Cologna en ont des plus étoffés. Mais sur le plan de l'impact, c'est le numéro un. Toutes les controverses dans lesquelles il a été impliqué, son image, l'attention qu'il recevait, c'est inégalé à ce jour.»