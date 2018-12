Alex Harvey termine 13e au 30 km en Norvège

Le Québécois estime progresser, mais il n'a pas encore cerné les détails qui lui permettront de terminer parmi les cinq ou les dix meilleurs de ces courses de plus longues distances.

« Il manque encore un petit quelque chose pour faire mieux et jouer le top-10 en début de saison comme ça, en distance. Je pense que c'est un pas dans la bonne direction, mais je ne suis pas pleinement satisfait encore », a commenté le fondeur de Saint-Ferréol-les-Neiges, qui a franchi l'arrivée en 1 : 11 ; 43.

« Je suis resté entre les 10e et 15e rangs pendant toute la course, alors ce n'est pas un manque d'énergie en fin de course. J'ai été constant, c'est juste que c'était ça mon niveau (samedi). Il va falloir que je regarde ma course et que je l'analyse pour voir ce qui a manqué. »

Les Norvégiens Sjur Roethe (1 h 9 min 53,5 s) et Martin Johnsrud Sundby (1 h 10 min 28,7 s) ont réussi un doublé et c'est le Russe Andrey Melnichenko (1 h 10 min 42,7 s) qui les a accompagnés sur le podium.

Chez les dames, Cendrine Browne, de St-Jérôme, a terminé 38e au 15 km style libre.

« Je suis très contente de ma première course, a-t-elle dit. J'ai tout laissé sur la piste. C'est mon meilleur début de saison. D'habitude, ce n'est qu'après Noël que j'atteins le top 40. »

Durant la saison morte, Browne s'est entraînée plus que dans le passé. Elle a également pu prendre le temps de guérir ses blessures.

« J'ai fait plus d'heures d'entrainement cette année, mentionne Browne. J'ai réglé mes blessures en changeant mon plan de musculation et j'ai aussi travaillé énormément sur ma confiance avec ma psychologue sportive. »

L'arrivée de Nicolas Lemyre comme directeur de la haute performance à Ski de fond Canada a amené un vent de fraicheur dans l'équipe, et Browne en ressent déjà les bénéfices.

« Je crois que la nouvelle mentalité nous aide énormément. Se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, c'est la clé. »