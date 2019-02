Mikaela Shiffrin remporte le globe de cristal en slalom

Shiffrin a vaincu l'Allemande Christina Geiger par 0,27 seconde à l'issue des deux manches en finale.

«J'ai bien fait dans chacune des manches, sans toutefois être la plus rapide, a admis Shiffrin. J'ai fait preuve de constance, et ce fut suffisant ce soir. Ç'a été très, très amusant, bien honnêtement.»

Cette victoire a permis à la quadruple championne du monde de slalom de se forger une avance insurmontable de 203 points au classement devant sa plus proche rivale, la Slovaque Petra Vlhova, qui s'est inclinée en quarts de finale.

Shiffrin a accompli cet exploit en dépit du fait qu'elle était encore incommodée par la grippe qui l'affectait la semaine dernière aux Championnats du monde d'Are.

«J'ai skié aussi bien que j'ai pu. Même si j'avais été en pleine forme, je n'aurais pu faire mieux. J'ai maintenant un peu de temps pour me soigner», a-t-elle résumé.

Laurence St-Germain, de St-Ferréol-les-Neiges, a aussi baissé pavillon en quarts de finale devant la Suédoise Frida Hansdotter, tandis qu'Erin Mielzynski, de Collingwood, en Ontario, n'a pu franchir les huitièmes de finale.

«Je suis super contente de mon résultat. C'était la première fois que je dépassais le premier tour, a déclaré St-Germain, qui a battu l'Autrichienne Katharina Liensberger au premier tour. Il y a tellement de gens ici. La foule est immense et bruyante, et c'était bien sûr difficile de se battre contre Frida, parce que la foule l'encourageait, mais je suis contente de ma course et j'espère que la prochaine fois, j'irai plus loin dans la compétition.»

Il s'agissait de la 57e victoire de l'Américaine en carrière, et de sa 14e cette saison, égalant ainsi le record pour une seule campagne en Coupe du monde - la marque appartenait jusqu'ici à la Suissesse Vreni Schneider, et elle a été établie pendant les années 1990.

Le Suisse Ramon Zenhaeusern a remporté le volet masculin, après avoir battu le champion olympique suédois Andre Myhrer en finale.

L'Autrichien Marcel Hirscher a plié l'échine en quarts de finale, mais il a amassé suffisamment de points de classement pour obtenir lui aussi le globe de cristal dans la discipline.

«Je suis très heureux. La raison pour laquelle j'ai pris part à cette compétition, c'était pour m'assurer du titre», a confié Hirscher, qui avait défendu avec succès son titre de champion du monde dans cette discipline deux jours plus tôt.

Shiffrin et Hirscher ont chacun gagné le globe de cristal en slalom à six reprises au cours des sept dernières saisons.

