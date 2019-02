Petra Vlhova a le meilleur sur Mikaela Shiffrin au slalom géant

STEVE DOUGLAS Associated Press Are, Suède

Vlhova, qui se pointe comme la principale rivale de Shiffrin, a inscrit un chrono cumulatif de 2:01,97 et a devancé l'Allemande Viktoria Rebensburg par 14 centièmes de seconde pour sa première médaille d'or à un championnat majeur. Ce triomphe s'ajoute à la médaille d'argent que la Slovaque avait méritée au combiné alpin vendredi dernier.

Shiffrin, auteure du quatrième chrono de la première manche, avait choisi de faire impasse sur le combiné alpin et de garder son énergie pour le slalom géant et le slalom, les disciplines où elle excelle le plus, après avoir gagné le super-G en lever de rideau de la compétition. Elle a éventuellement terminé à 38 centièmes de seconde de la gagnante.

Vlhova a posé ses mains sur sa tête lorsque Rebensburg, dernière skieuse à s'exécuter lors de la seconde manche, a franchi la ligne d'arrivée avec le deuxième temps du classement cumulatif.

Rebensburg, championne olympique du slalom géant de 2010, détenait une avance de 40 centièmes de seconde au troisième temps de passage avant de perdre 54 centièmes de seconde dans la section inférieure du tracé.

Même si elle a retranché environ 1,5 seconde à son chrono de la première manche, qui la laissait alors au 20e échelon, la Québécoise Marie-Michèle Gagnon, de Lac-Etchemin, a complété l'épreuve en 23e position grâce à un temps cumulatif de 2:05,21. Sa compatriote québécoise Mikaela Tommy (2:06,14), de Wakefield, est passée du 25e au 26e rang à l'issue de la seconde manche.

Par une journée très venteuse, au point où les organisateurs ont enlevé la bannière au-dessus de la ligne d'arrivée, Vlhova a utilisé sa puissance pour devancer Rebensburg, qui s'était forgé une avance de 19 centièmes de seconde après la manche initiale. La Slovaque a gagné même si elle a frappé une porte entre les deuxième et troisième temps de passage, ce qui lui a fait perdre brièvement le contrôle de ses skis.

«Enfin, a lancé la gagnante, je peux montrer à tout le monde qui est Vlhova.»

Plusieurs la connaissent déjà.

Vlhova est la seule skieuse à avoir battu Shiffrin en slalom cette saison et est récemment sortie victorieuse de deux épreuves de slalom géant - terminant à égalité avec Shiffrin lors du dernier SG avant la tenue des Championnats du monde.

Shiffrin a admis qu'elle avait eu de la difficulté à obtenir une «réaction de la surface», qui avait été endommagée par deux jours de pluie. Elle était tout de même heureuse de cette troisième place, et d'une sixième médaille en championnats du monde, soit seulement deux de moins que le record américain, que détient Lindsey Vonn.

«Après la première manche, je me suis dit "Si je peux quitter aujourd'hui avec une médaille après la première manche, ce serait extraordinaire !"», a écrit Shiffrin dans un gazouillis affiché par l'équipe de ski et de planche à neige des États-Unis.

«Le bronze est fantastique.»

Le slalom féminin sera présenté samedi où Shiffrin est une plus grande favorite encore.