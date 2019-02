Un premier titre mondial en descente pour Kjetil Jansrud

Si quelqu'un devait battre Aksel Lund Svindal à sa dernière course, il semble approprié que ce soit son coéquipier norvégien Kjetil Jansrud.

« Entendre ces cris de tous les partisans norvégiens constitue l'un des sentiments les plus incroyables de ma carrière, a avoué Jansrud. C'est une journée très émouvante et je vais en profiter. »

Au milieu d'une foule de milliers de spectateurs norvégiens brandissant un drapeau, Svindal, bon joueur, a désigné Jansrud après avoir terminé à seulement deux centièmes de seconde à l'issue d'une course qui s'est déroulée par un épais brouillard et de fortes chutes de neige, ce qui a entraîné un retard d'une heure.

Après un moment d'émotion où il s'est penché en arrière, a tendu les bras et a regardé vers le ciel, Svindal était tout sourire malgré sa deuxième place lors de la descente des Championnats du monde, samedi.

Aksel Lund Svindal a terminé deuxième lors la dernière course de sa superbe carrière.

Svindal a ensuite salué la foule lors de la cérémonie des fleurs.

« J'ai partagé le podium à plusieurs reprises avec Aksel au cours de ma carrière, alors le faire de nouveau à sa dernière course et aux Championnats du monde est un honneur. C'est une journée parfaite », a déclaré Jansrud.

L'Autrichien Vincent Kriechmayr s'est emparé de la troisième place, à 0,33 seconde, ce qui s'ajoute à sa médaille d'argent du super-G plus tôt cette semaine.

Svindal, âgé de 36 ans, double champion olympique et quintuple champion du monde, a annoncé le mois dernier qu'il prendrait sa retraite après cette course.

Jansrud participait à cette course en dépit d'une main gauche fracturée à la suite d'une chute à l'entraînement à Kitzbuehel, en Autriche, il y a deux semaines et demie. Les médecins avaient dit à Jansrud de rester à l'écart de la compétition pendant six semaines, mais il ne pouvait se résoudre à manquer l'occasion de disputer les mondiaux si près de chez lui.

« J'ai mis tout ce que j'avais pour gagner l'or aujourd'hui », a confié Jansrud.

Déjà champion olympique en super-G aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014, il s'agit du premier titre mondial de Jansrud, qui s'ajoute à ses deux médailles d'argent aux Championnats du monde.

« C'était quelque chose qui manquait à mon palmarès, a déclaré Jansrud. Alors ça rend cette victoire encore plus importante. »

Si Svindal a raté de peu l'occasion de devenir le premier skieur masculin à remporter le titre mondial de descente à trois reprises, il a néanmoins rejoint Kjetil Andre Aamodt et Marc Girardelli comme seuls skieurs à remporter une médaille à six Championnats du monde différents.

Le Suisse Beat Feuz, ancien champion de descente, a terminé quatrième et l'Autrichien Matthias Mayer, ancien champion olympique de descente, a pris le cinquième rang.

Le Canadien Benjamin Thomsen, d'Invermere, en Colombie-Britannique, a réalisé une solide performance en terminant septième, à 75 centièmes de seconde du vainqueur. Brodie Seger, de Vancouver Nord, et Jeffrey Reid, de Calgary, se sont classés respectivement 33e et 41e.

L'Autrichien Otmar Striedinger a chuté après avoir négocié l'énorme saut final et a glissé jusqu'à la ligne d'arrivée après avoir perdu ses deux skis. Il s'est toutefois relevé et a fait signe qu'il avait évité une blessure grave.

La descente féminine, qui sera la dernière course de Lindsey Vonn avant sa retraite, est prévue dimanche.