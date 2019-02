Dominik Paris champion du monde de super-G

L'Italien Dominik Paris est devenu champion du monde de super-G mercredi à Are en Suède, décrochant à 29 ans son premier titre planétaire, après avoir pris l'argent en descente il y a six ans à Schladming (Autriche).

Paris a bouclé son passage sur la piste suédoise en 1 min 24 sec 20, et a devancé le Français Johan Clarey et l'Autrichien Vincent Kriechmayr, qui ont terminé à égalité à neuf centièmes du skieur italien.

Le skieur du Haut-Adige s'élançait parmi les favoris de la course, après avoir gagné le super-G de Bormio (Italie) fin décembre et réussi deux autres podiums cet hiver - troisième à Beaver Creek (Colorado) et à Kitzbühel (Autriche) - dans la discipline d'instinct du ski alpin.

Pour l'avant-dernière course de sa carrière, le Norvégien Aksel Lund Svindal, qui est arrivé il y a une semaine dans la station suédoise, a terminé loin du podium, à près d'une seconde de Paris à la 16e place.

Le champion olympique de la discipline, l'Autrichien Matthias Mayer, a raté une porte alors qu'il était au contact des meilleurs aux deux tiers du parcours.