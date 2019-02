Lindsey Vonn se prépare pour ses deux dernières courses

Associated Press Are, Suède

Vonn s'est classée 11e à 1,44 seconde de la meneuse autrichienne Tamara Tippler.

Vonn a révélé: «Aujourd'hui, j'essayais seulement d'avoir une première impression du parcours et je ne cherchais pas à être rapide. Dans l'ensemble donc, tout a bien été. C'était solide. C'était difficile de partir avec le dossard no 1. Je n'avais pas vraiment la bonne ligne, mais mes genoux tiennent le coup. Alors j'ai hâte à demain et on verra ce qui se passera.»

Vonn, qui avait le dossard no 1 lundi, s'est relevée sur ses skis avant de franchir la ligne d'arrivée.

La semaine dernière, Vonn a annoncé qu'elle prendrait sa retraite après les championnats en raison d'une douleur persistante aux genoux.

Elle participera au super-G mardi et à la descente dimanche.