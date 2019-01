Lindsey Vonn sera de retour en descente en Italie

Associated Press Oberhofen

La Fédération internationale de ski (FIS) a indiqué que la descente qui a été annulée cette semaine en raison des abondantes chutes de neige à St. Anton, en Autriche, sera reprise le 18 janvier à Cortina d'Ampezzo. Le complexe alpin italien présentera également sa traditionnelle descente samedi et un super-G dimanche.

Vonn sera de retour sur le circuit pour la première fois cette saison, après avoir été victime d'une violente chute à l'entraînement le 19 novembre au Colorado. Elle a subi une hyperextension à un genou et s'est étiré un ligament.

En vertu de la décision de la FIS, il y aura donc deux descentes d'entraînement jeudi prochain à Cortina.

Vonn a signé neuf de ses 82 victoires en Coupe du monde sur la légendaire piste italienne, et elle y a balayé les honneurs de la descente et du super-G en 2010, 2015 et 2016.