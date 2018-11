Erik Guay: «Je me sens libéré»

Puis, il a appelé sa femme Karen à Mont-Tremblant pour lui annoncer qu'il prenait sa retraite. La semaine dernière, alors qu'il était au plus creux quand son jeune coéquipier Broderick Thompson s'était aussi blessé sérieusement, celle-ci l'avait encouragé à se donner un peu plus de temps. Cette fois, il n'y a pas eu de discussion. Elle l'a simplement soutenu dans son choix.

S'il s'était alors écouté, Guay serait descendu dans le télésiège plutôt que de bondir du portillon avec la peur au ventre. Il s'est rendu sans mal au bas de la Men's Olympic Downhill, mais avec le sentiment de plus en plus prégnant qu'il était au bout de la route.

Il savait depuis la veille qu'il n'y serait pas. Sa décision était prise. Il ne voyait plus la logique de plonger sur une pente glacée à 130 km/h si c'était pour finir 30 e , voire dans les filets de sécurité comme son ami Manuel Osborne-Paradis, qui s'était fracturé le tibia et le péroné lors du premier entraînement, mercredi.

«Après que Manny est tombé [à l'entraînement], je m'en doutais. Sur la piste, je me suis même dit: "Ça ne me surprendrait pas qu'il ne prenne pas le départ."»

Son désir de retrouver les siens est peut-être l'élément qui a le plus contribué à le pousser vers la retraite. Le père de quatre filles âgées de 1 à 10 ans n'en pouvait plus de ne revenir à la maison que pour quelques jours, avec la crainte que son dos ne se coince de nouveau et la pression de ne pas rater une journée au gym.

Son incapacité à retrouver sa vitesse d'antan a aussi été un facteur déterminant. Son dos récalcitrant, qui lui a fait rater les derniers Jeux olympiques, à PyeongChang, ne voulait plus coopérer. «Ça m'empêche d'aller chercher les angles que je veux vraiment, a-t-il expliqué. À cause de ça, je ne peux plus aller chercher les temps que je veux. Et si je ne peux pas aller chercher les temps, ça ne vaut plus la peine.»

Après qu'il a été témoin des accidents d'Osborne-Paradis et de Thompson, l'idée de devoir se soumettre à une nouvelle période de rééducation a pesé lourd dans la balance. «J'aurais tellement trouvé ça dur sur le moral. Et je m'en serais voulu d'avoir essayé de pousser aussi longtemps. C'est pour ça que je me sens si bien et que je n'ai aucun regret.»

Serein et soulagé, Guay a très bien dormi. «Je me sens bien, je me sens mieux, je me sens libéré un peu!», a lâché l'homme de 37 ans au moment de donner sa première entrevue de futur retraité, dans un restaurant vide du Château, sur l'heure du midi.

Vers minuit, il a eu Osborne-Paradis au téléphone. Le Britanno-Colombien était à l'hôpital à Calgary et ne dormait pas à cause de la douleur. Le joyeux drille a dit que l'une des premières choses auxquelles il avait pensé en se cassant la jambe, c'était son coéquipier qui se morfondrait en haut...

Lundi, il rentrera dans ses terres et déposera son sac pour de bon. Il veut trouver au plus tôt une équipe dans une ligue de garage, mais il sait déjà ce qu'il fera mardi: du ski avec ses filles à Mont-Tremblant. «Ça a l'air que c'est super beau en ce moment...»

Guay prévoit enfiler un dossard pour la dernière fois dimanche alors qu'il disputera le super-G, une course en forme d'au revoir où il s'arrêtera pour saluer entraîneurs et bénévoles.

«C'est un gros morceau du sport au Canada qui part, a-t-il résumé, ému. Mais je suis vraiment content parce qu'il termine sa carrière quand même en bonne santé. Il pourra skier tous les jours avec ses filles et faire toutes les activités qu'il aime. C'est quand même spécial d'avoir eu une aussi longue carrière, d'avoir surmonté autant de blessures et de la conclure selon ses propres termes. Je suis fier de lui.»

«C'est un grand. Pour avoir été athlète, je lui lève mon chapeau, d'avoir fait ce qu'il a fait. Ce n'est pas évident, dans son sport. Les risques de blessures sont de 99,9%. Aussi parce qu'il est plus âgé, et je ne suis pas en train de le vieillir, mais être encore performant plus tard dans ta carrière, c'est incroyable. Il a des titres de champion du monde, un globe de cristal, et il était plus âgé. Être encore au sommet dans ton sport à cet âge-là, sans oublier qu'il a quatre enfants, ça me dépasse. C'est un grand. On peut s'inspirer d'un gars comme lui.»

«Erik Guay est tellement un pilier dans le monde du ski au Canada. C'est l'idole de tellement de jeunes, il a connu une belle et longue carrière. Quand vient le moment d'accrocher les skis, c'est toujours plein d'émotions. C'est intense. Quand j'ai annoncé ma retraite, je me sentais prête à le faire, j'imagine que c'est le cas pour lui aussi. Reste qu'il y a un fort sentiment qui vient avec cette annonce. Tout se confirme. C'est une grande partie de nous qui s'en va. On ferme un livre, on passe à de nouveaux défis. C'est important de bien faire nos au revoir. Mais on a fait ça tellement longtemps, je suis sûr qu'on va rester des skieurs passionnés toute notre vie.»

«J'ai eu la chance de la côtoyer beaucoup via B2DIX. On a le même entraîneur physique, Scott Livingston, et j'ai eu la chance de m'entraîner avec lui. Même si ce n'est pas la même discipline que moi, c'est motivant de s'entraîner avec un gars comme lui. Avant de le connaître, il était un modèle pour moi. Je le regardais à la télévision avant de devenir, moi-même, un skieur en Coupe du monde. C'est vraiment un bon gars. J'aime avoir des conversations avec lui. On a pu échanger sur certaines petites choses techniques à travers les années. C'est une bonne personne qui a les valeurs au bon endroit, qui ne se prend pas pour un autre. Il veut le succès des autres autour de lui. Il s'entraîne fort et c'est un exemple de détermination. Malgré les blessures, il revenait toujours fort. Il va manquer au Canada.»

«Pour moi, Erik, c'est un des plus grands athlètes en sport d'hiver. Un globe de cristal et deux fois champion du monde, c'est énorme comme exploit dans son sport. Il a aussi toujours eu énormément de classe tout au long de sa carrière. Il a été très inspirant pour moi personnellement. Je comprends tout de même sa décision. Dans son sport, la marge d'erreur est à peu près nulle et avec quatre filles et une femme à Tremblant qui l'attendent, il faut être à 100% physiquement et dans la tête pour avoir une chance de jouer au sommet du classement.»

Palmarès impressionnant

Inspiré par les Crazy Canucks, Erik Guay détient le palmarès le plus riche de l'histoire du ski alpin canadien avec 25 podiums de Coupe du monde, dont cinq victoires, un globe de cristal remis au meneur du classement du super-G (2011) et trois médailles en championnats du monde: l'or en descente à Garmisch-Partenkirchen en 2011, ainsi que l'or en super-G et l'argent en descente à Saint-Moritz en 2011. Au total, il a fait 231 départs dans le Cirque blanc, le premier à Val d'Isère en 2000.

Premier podium

À 22 ans, il décroche le premier podium de sa carrière, une deuxième place à la descente de Lake Louise, en novembre 2003. «Quand tu es jeune, tu as envie d'aller vite et tu te fous des risques. Dans ce temps-là, je m'en foutais complètement et je poussais la limite. Je skiais aussi pas mal moins bien que je le fais maintenant. J'avais fini juste derrière Michael Walchhofer et devant Hermann Maier et Kjetil Andre Aamodt, les grands noms. C'était vraiment quelque chose!» Deux semaines plus tard, il se blesse gravement à un genou lors d'une descente d'entraînement à Val Gardena, en Italie. Il attendra trois ans avant de remonter sur le podium.

Première victoire

Le 24 février 2007, au lendemain d'une troisième place au même endroit, il obtient la première victoire de sa carrière en Coupe du monde à la descente de Garmisch-Partenkirchen, en Allemagne. «J'étais motivé, dans ma zone, tu le sens un peu à l'avance quand ça va super bien comme ça. Il n'était pas question que quelqu'un me batte cette journée-là. Même si je partais plus loin et que le parcours avait beaucoup ralenti. Je suis vraiment allé la chercher, celle-là.»

Champion du monde

Après un titre-surprise en descente aux Mondiaux de 2011, Guay signe son chef-d'oeuvre avec deux médailles aux Mondiaux de Saint-Moritz en 2017, dont l'or au super-G. À 35 ans, il devient le plus vieux champion mondial de l'histoire. Quelques semaines plus tôt, il avait subi une terrible chute à Garmisch. «Quand tu es dedans, tu es dedans. Même un gros crash comme ça ne t'affecte pas. C'est plus motivant qu'autre chose. Je suis tombé à Garmisch seulement parce que j'étais compétitif et que j'attaquais. Aussitôt que je me suis mieux senti, que la meurtrissure a guéri, j'étais prêt à attaquer de nouveau.»

Déceptions olympiques

En trois Jeux olympiques, Guay n'a jamais réussi à monter sur le podium: «Ça va me rester sur le coeur longtemps.» À Turin, en 2006, il n'avait pas skié pendant deux semaines en raison d'une blessure à un genou. Après une anesthésie locale, il avait pris le quatrième rang du super-G. Quatre ans plus tard, à Vancouver, il a fini deux fois cinquième, ratant la médaille de bronze par trois centièmes en super-G après un léger écart en haut de parcours qu'il regrette encore. «J'ai gagné tous les autres intervalles... J'étais déçu, mais hyper motivé en sortant de là. Je suis allé gagner le super-G en Norvège et ensuite le globe de cristal à Garmisch.»