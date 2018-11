Erik Guay: «J'ai comme un pied dans la retraite»

Erik Guay pensait avoir mis l'accident de Broderick Thompson derrière lui. C'était avant qu'un hélicoptère ne s'élève dans le ciel ensoleillé de Lake Louise pour secourir son autre coéquipier Manuel Osborne-Paradis, qui venait de tomber au milieu de sa descente d'entraînement, hier.

Toute sa bonne volonté s'est envolée comme la poussière de neige soulevée par les pales de l'appareil. Même sans informations en haut de piste, Guay savait ce que signifiait le bruit du rotor. Parti trois coureurs avant lui, Osborne-Paradis, avec qui il avait partagé un podium aux derniers Mondiaux, s'était blessé sérieusement.

Durant les 25 minutes de l'évacuation, Guay a vainement combattu ses mauvaises pensées. Déjà diminué par un dos capricieux, le vice-champion mondial de descente n'était plus l'ombre de lui-même pour ce retour en Coupe du monde après une saison presque complète d'absence. Il a même songé à dévaler la Men's Olympic Downhill debout.

Au moment de s'élancer du portillon, il avait décroché. «Complètement.»

«En fait, ça m'a tout pris pour sortir et prendre mon départ, a avoué Guay à La Presse quelques minutes après avoir franchi le fil. J'ai déjà été nerveux comme ça, mais ce n'était pas pareil. On dirait qu'il y avait plus de peur cette fois-ci. Je n'ai pas été capable de passer à travers.»

Skiant «peut-être à 50%», le descendeur de Mont-Tremblant a mis presque quatre secondes de plus que l'Italien Christof Innerhofer pour rallier l'arrivée. Un monde. À la fin de la journée, il avait réalisé le 69e temps. La préparatrice physique de l'équipe canadienne, Agneta Platter, a senti le besoin de l'enlacer dans l'aire réservée aux athlètes.

«Quelque chose a changé»

À la traîne depuis son retour sur neige l'été dernier, Guay ne s'est jamais retrouvé dans une telle situation, même après ses convalescences précédentes. La blessure à un genou subie par le jeune Broderick Thompson, qui dominait tous ses compatriotes à l'entraînement, l'a profondément marqué.

«Honnêtement, quelque chose a changé. D'habitude, je gagne de la confiance durant l'été. Arrivé en Coupe du monde, il y a évidemment des risques. Je suis prêt à les prendre quand je suis dans le coup. Depuis que Broderick s'est fait mal [sa saison est finie], je suis parti ailleurs. Je me disais: est-ce que ça vaut la peine de risquer quand je ne suis pas dans le coup anyway? C'est cette question que je me pose souvent ces temps-ci.»