Shiffrin remporte le 1er slalom de la saison

Associated Press Levi

La double championne du classement général a pris une bonne avance en première descente, en route vers la première marche du podium.

Shiffrin a battu la Slovaque Petra Vlhova par 58 centièmes et l'Autrichienne Bernadette Schild par 79 centièmes. Cette dernière a été la plus rapide en deuxième manche, faisant un bond appréciable, de la 12e place.

Wendy Holdener de la Suisse, deuxième au classement général, la saison dernière, a pour sa part fini cinquième.

Shiffrin en est à 33 victoires en slalom, à deux gains d'égaler la marque de Marlies Raich.

« Je me sentais bien et j'ai vraiment pu y aller à fond », a dit Shiffrin, gagnante de sept slaloms sur neuf, la saison dernière. Cela inclut la dernière course de la saison en mars, par 1,58 seconde.

« J'ai eu une petite frousse au sommet de la piste, mais je n'ai pas baissé les bras », a ajouté Shiffrin, qui a mérité le titre du slalom cinq fois depuis six ans.

Le vent a amené les organisateurs à retarder le départ de 45 minutes.

La Suédoise Frida Hansdotter a terminé quatrième, elle qui était deuxième après la première manche (par seulement 14 centièmes).

Chez les Canadiennes, Erin Mielzynski a fini en 11e place, 16 rangs devant Romi Renne. Laurence St-Germain n'a pas complété la deuxième manche.

Shiffrin mène le classement général avec 160 points, 60 de plus que la Française Tessa Worley.

Un slalom masculin est prévu sur la même piste dimanche. Quant aux dames, elles s'orientent vers Killington au Vermont pour un slalom et un slalom géant, le week-end prochain.