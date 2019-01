Les soeurs Dufour-Lapointe en finale à Calgary

Justine et Chloé Dufour-Lapointe, qui ont respectivement remporté l'or et l'argent aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014, se sont classées sixième et neuvième en qualifications.

Les 16 premières bosseuses ont accédé à la finale, qui aura lieu plus tard aujourd'hui.

Sofiane Gagnon, de Whistler, en Colombie-Britannique, et Maia Schwinghammer, de Saskatoon, en Saskatchewan, ont aussi franchi les qualifications, en terminant respectivement 14e et 15e.

Du côté masculin, le champion olympique en titre, Mikaël Kingsbury, et Laurent Dumais, de Québec, ont déjà obtenu leur billet pour la finale prévue plus tard samedi. Kingsbury, de Deux-Montagnes, et Dumais avaient pris les premier et neuvième rangs, dans l'ordre, la veille en qualifications.