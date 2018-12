Ski cross: Marielle Thompson décroche le bronze

L'athlète de Whistler s'est classée derrière Fanny Smith de la Suisse et Sandra Naeslund de la Suède.

Brittany Phelan, de Mont-Tremblant, a terminé sixième.

On souhaitait lancer la saison plus tôt, mais deux rendez-vous ont été annulés à cause d'un manque de neige.

La Coupe du monde se poursuivra du 20 au 22 décembre à Innichen, en Italie.