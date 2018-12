Mikaël Kingsbury remporte les duels à Thaiwoo

Kingsbury, parfait en trois courses cette saison, a devancé le Suédois Oskar Elofsson en grande finale pour signer ce sixième sacre consécutif à l'étape de Thaiwoo.

« Je me suis réveillé ce matin en me sentant beaucoup mieux que la veille, a d'abord déclaré le vainqueur, qui a fait fi d'une gastro-entérite ce week-end pour signer ce doublé. J'étais très excité de participer à ces premiers duels de la saison. La piste était dans un état exceptionnel. La neige était plus dure et j'aime cela.

"J'ai eu de difficiles duels face à Brad (L'Américain Bradley Wilson, en quarts) et Ben (le Français Benjamin Cavet, en demi-finales). Ils me forcent toujours à offrir le meilleur de moi-même. C'est une grosse victoire que j'ai été en mesure de récolter ici. »

Cavet a battu le Japonais Ikuma Horishima dans la petite finale pour compléter le podium.

Laurent Dumais a été le seul autre Canadien à franchir le premier tour. Il a terminé en 10e place.

Chez les dames, l'Américaine Jaelin Kauf a devancé la Française et championne olympique en titre Perrine Laffont pour mettre la main sur l'or. Comme Kingsbury, Kauf a aussi remporté l'épreuve des bosses de samedi.

La Kazakhe Yulia Galisheva a terminé troisième. Elle a eu le meilleur sur la Japonaise Hinako Tomitaka dans la petite finale.

La meilleure Canadienne a été Chloé Dufour-Lapointe, qui a conclu l'épreuve en septième place. Sofiane Gagnon a terminé 18e, tandis que Justine Dufour-Lapointe n'a pas pris le départ. Ski acro Canada n'a pas indiqué la raison de cette absence de la Québécoise sur la piste ce dimanche.

Au classement de la Coupe du monde, Kingsbury occupe le premier rang avec 300 points, 110 de mieux que Cavet. Chez les dames, Kauf devance maintenant Laffont par cinq petits points au sommet, 245 contre 240, grâce à cette victoire.