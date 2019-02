Valérie Grenier: «Comme une marionnette...»

Valérie Grenier a subi une terrible blessure aux Championnats du monde d'Åre la semaine dernière. À son retour au pays, elle en raconte les détails à La Presse et se promet de revenir encore plus forte.

«La femme a regardé et elle a dit : "OK, c'est bon, vous avez un pouls maintenant." J'ai dit: "Que voulez-vous dire, je n'en avais pas un avant?" Elle a répondu: "Pendant un moment, non, mais là, c'est correct." J'étais vraiment traumatisée! Je me suis remise à pleurer un peu tellement ça m'a fait peur.»

Conduite à la clinique au pied de la station, la Canadienne a reçu un sédatif pour une opération délicate dont elle n'a plus de souvenir: l'enlèvement de sa botte, attachée bien serrée et dont le froid avait durci la coque.

«Mon père descendait à côté de moi. Il disait: "Val, es-tu correcte?" Moi, j'étais juste là en train de crier et de pleurer. Il faisait pitié... Il se sentait mal pour moi et il ne pouvait rien faire. Je pense que c'est encore plus dur pour les parents qui te regardent avec ta douleur.»

«J'ai tendance à me planter souvent, a souligné Grenier. Heureusement, ce n'est rien de grave la plupart du temps. Juste des égratignures ou des bleus. Quand [Marie-Michèle] a vu que ça prenait du temps, elle s'est inquiétée un peu. Mais rendu là, on ne peut pas trop y penser.»

«J'avais une bonne idée de ce qui était arrivé, mais je voulais en être certaine à 100%, a-t-elle expliqué au téléphone, hier après-midi. C'était ma faute. Je n'étais pas du tout dans la bonne trajectoire. J'ai vraiment compressé mon ski de façon agressive, et il y avait une bosse. Ça m'a fait sauter dans les airs, vraiment pas dans une bonne position. J'étais complètement debout et je m'en allais directement dans les filets.»

Mais l'espace entre la porte et le filet était trop mince. Et sa vitesse, trop élevée. Son ski gauche a accroché une maille, suivi du droit, dans un violent mouvement de torsion. La skieuse de 22 ans est à peu près certaine que ses os ont craqué à ce moment précis.

Après des examens, Grenier est passée sur la table d'opération le soir même. L'intervention chirurgicale s'est bien déroulée, mais elle en est ressortie avec une longue tige et neuf vis pour maintenir en place ses quatre fractures: tibia, péroné et col du talus, un important os de la cheville qui soutient tout le poids corporel, brisé à deux endroits.

«Tout s'est passé assez vite, ils ont vraiment bien pris soin de moi», a souligné la représentante du club de Mont-Tremblant, qui pouvait compter sur le médecin de l'équipe canadienne, la Dre Katie MacGregor.

Valérie Grenier a passé trois jours à l'hôpital avant de rejoindre ses parents à leur condo à Åre. Elle était «folle de joie» de revoir ses coéquipières, qui l'ont aidée à boucler ses valises. Dimanche, elle a assisté à la descente au condo de l'équipe avec ses collègues avant son départ vers l'aéroport d'Östersund.

«Je ne voulais pas leur dire bye. Je suis tellement habituée d'être avec elles chaque jour. Je suis triste de savoir que je ne les verrai pas pendant vraiment longtemps.»

Elle est rentrée lundi soir avec ses parents à la résidence familiale de Saint-Isidore, dans l'est de l'Ontario. Elle ne pourra pas mettre de poids sur son pied pendant les six prochaines semaines.

«Je pense que c'est maintenant que ça me frappe un peu plus. Je marche avec des béquilles et je ne peux pas faire grand-chose par moi-même.»

Hier, elle a revu un médecin parce que son pied avait enflé durant le vol, mais tout semble rentrer dans l'ordre.

À 22 ans, Grenier connaissait la meilleure saison de sa carrière. Elle a frôlé le podium à deux reprises en Coupe du monde, terminant cinquième à Lake Louise et quatrième à Cortina d'Ampezzo le 20 janvier. Avant de se blesser, elle avait pris le 19e rang à Åre dans de mauvaises conditions de visibilité.

Ralentie pendant trois hivers par un syndrome du compartiment qui lui causait des douleurs aux tibias, l'ex-championne mondiale junior prenait enfin son élan. Une deuxième opération à la jambe gauche au printemps semblait avoir réglé le problème pour de bon.

«C'est vraiment dommage et je suis triste de ne pas pouvoir terminer la saison, surtout que c'était ma meilleure à date», a noté celle qui s'était classée sixième du combiné à ses premiers Jeux olympiques à PyeongChang.

«Mais j'essaie de rester positive. Je sais que les blessures font partie de notre sport. Ça arrive à peu près à tout le monde. J'ai un but et c'est de revenir à ce niveau-là et même plus. J'essaie juste de rester positive et de garder la tête haute. Je devrai être patiente, c'est certain, mais je sais que je suis capable.»

Grenier parle déjà de retourner dans le gymnase et d'entreprendre sa réadaptation à Calgary. Dans un monde idéal, elle skierait à la fin de l'été et reprendrait la compétition en même temps que les autres, en octobre. Avec quelques vis en plus.

