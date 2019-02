Mikaël Kingsbury réussit un premier doublé aux Championnats du monde

Après avoir été sacré champion du monde pour la troisième fois de sa carrière vendredi, Kingsbury est une fois de plus monté sur la plus haute marche du podium, samedi soir, remportant la médaille d'or lors de la super-finale de l'épreuve des bosses en parallèle, aux Championnats du monde de ski acrobatique.

Dans des conditions difficiles, le bosseur de Deux-Montagnes a obtenu un total de 87,62 points pour mettre la main sur un second titre mondial en duels et un premier depuis 2015, où il avait triomphé à Kreischberg, en Autriche.

Le Québécois a largement eu le dessus sur ses adversaires en qualifications et a obtenu un score de 90,90 en demi-finale pour se qualifier pour la super-finale, où il a battu l'Américain Bradley Wilson (84,69). Wilson a légèrement perdu le contrôle après le premier saut, tandis que Kingsbury a dompté les bosses jusqu'à la toute fin du parcours.

Le Japonais Hara Daichi a remporté la médaille de bronze, en vertu d'un pointage de 83,31.

Les Canadiens Laurent Dumais et Brendan Kelly n'ont pas été en mesure de se qualifier pour la finale.

Chez les dames, la Française Perrine Laffont a mis la main sur la médaille d'or après avoir récolté 84,74 points. Elle a devancé les Américaines Tess Johnsson (82,60) et Jaelin Kauf (82,59).

Justine Dufour-Lapointe, qui avait pris le cinquième échelon lors de l'épreuve individuelle, a été éliminée dès sa première descente, après avoir obtenu 70,99 points.

Les Canadiennes Chloé Dufour-Lapointe et Sofiane Gagnon n'ont pas non plus été en mesure de se qualifier pour la finale.