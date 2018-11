Harvey entame sa saison avec une 8e place

Harvey, de Saint-Ferréol-les-Neiges, a terminé quatrième de sa vague en demi-finales, ce qui l'a empêché de progresser vers la manche ultime.

« J'ai maintenant 30 ans, mais je ressens encore la même fébrilité qu'à ma toute première course en carrière sur le circuit de la Coupe du monde », a confié Harvey, après avoir complété le sprint de 1,4 km.

« Tu ne sais jamais où tu te situes par rapport aux autres avant de te retrouver sur la ligne de départ. Je suis très satisfait du résultat aujourd'hui (samedi). C'est mon meilleur résultat en carrière en sprint à Ruka. Je me sentais bien, et l'équipement était irréprochable. »

Le Québécois, qui est demeuré cinquième pendant la majeure partie de sa course en demi-finale, a remonté le peloton et est demeuré à une distance raisonnable des meneurs. Il a augmenté la cadence en fin d'épreuve et a grimpé d'un échelon. Ce ne fut toutefois pas suffisant pour lui permettre de se qualifier pour la finale, puisqu'il a terminé huitième.

« La clé, ici, c'était la colline. Je ne suis jamais le plus explosif en ascension, mais je suis satisfait de mon effort et du résultat », a-t-il ajouté.

La compétition a été remportée par le Russe Alexander Bolshunov, devant les Norvégiens Johannes Hoesflot Klaebo et Eirik Brandsdal.

Les compatriotes de Harvey, Julien Locke, Andy Shields et Russell Kennedy n'ont pu franchir les qualifications. En conséquence, ils ont terminé 69e, 75e et 76e, respectivement.

Du côté des dames, la Russe Yulia Belorukova a obtenu l'or, devant les Suédoises Maja Dahlqvist et Ida Ingemarsdotter. Aucune fondeuse canadienne n'a pris part à cette compétition.