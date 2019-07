ABC d'une offre hostile

Les Hurricanes ont sept jours pour égaler l'offre du Canadien et conserver leurs droits sur ce brillant jeune joueur de centre de 21 ans.

Cette stratégie, rarement utilisée, a suscité plusieurs interrogations parmi les lecteurs. Voici quelques pistes d'explications pour cette dernière chronique avant les vacances estivales de quelques semaines.

Qu'est ce qu'une offre hostile?

Il existe deux types de joueurs autonomes. Un hockeyeur peut obtenir une autonomie complète à compter de l'expiration de son contrat s'il est âgé de 27 ans et plus ou s'il compte sept années de service dans la Ligue nationale de hockey. Il peut offrir ses services au club de son choix sans que son ancienne équipe ne reçoive la moindre compensation, comme dans le cas de Matt Duchene et Artemi Panarin avec les Blue Jackets de Columbus.

Un joueur de moins de 27 ans et comptant moins de sept ans de service peut aussi devenir joueur autonome à l'expiration de son contrat, mais son équipe peut conserver ses services si elle égale l'offre de contrat des clubs rivaux. Ce hockeyeur devient joueur autonome avec compensation. C'est le cas de Sebastian Aho.

Quelle est la compensation à verser si l'équipe n'égale pas l'offre?

On vous épargne les calculs précis, mais grosso modo, pour les contrats annuels de plus de 10,5 millions, l'équipe doit offrir quatre choix de première ronde à ses rivaux; deux choix de première ronde, un choix de deuxième et un choix de troisième rondes pour des contrats entre 8,4 et 10,5 millions; des choix de première, deuxième et troisième rondes pour des contrats annuels entre 6,3 et 8,4 millions (la compensation qu'aurait à verser le Canadien dans ce cas précis); des choix de première et troisième rondes pour des contrats entre 4,2 et 6,3 millions.

Et si le Canadien avait déjà échangé son choix de première ronde?

Le club qui soumet une offre hostile doit avoir les choix compensatoires nécessaires à sa disposition, et ses propres choix. Les Canucks de Vancouver, par exemple, n'auraient pu utiliser la même stratégie que le Canadien car ils ont cédé leur choix de première ronde au Lightning de Tampa Bay pour obtenir J.T. Miller. Leur seul moyen de soumettre une offre semblable à celle du Canadien serait de récupérer leur propre choix du Lightning dans une transaction. Ces choix doivent aussi être offerts dès le repêchage suivant, et consécutivement au cours des prochaines années s'il s'agit de plus d'un choix de première ronde

Et si les Hurricanes égalent l'offre?

Ils devront accorder à Sebastian Aho la même entente qu'il vient de signer avec le Canadien, soit un contrat de cinq ans pour 42,25 millions, dont environ 32 millions en bonis de signature.

Le Canadien peut-il conclure un échange avec les Hurricanes cette semaine pour acquérir Sebastian Aho en versant une compensation plus intéressante?

Aucun échange n'est permis en attendant la réponse des Hurricanes. Et si ceux-ci égalent l'offre, ils ne pourront échanger Aho avant au moins un an, selon les règles de la convention collective. Marc Bergevin dit avoir tenté des discussions avec son homologue Don Waddell hier matin, sans succès. Le Canadien pourra donc accueillir Sebastian Aho seulement si les Hurricanes refusent d'égaler l'offre du CH.

Le Canadien peut-il soumettre une autre offre hostile en attendant?

Pas si la compensation exige un choix de première ronde car il est réservé au cas Aho. Si les Hurricanes gardent Aho, ce choix sera à nouveau disponible. Par contre, l'équipe peut soumettre des offres à des joueurs autonomes sans compensation ou à des joueurs autonomes avec compensation à un salaire inférieur à 1,3 million par année (aucune compensation).