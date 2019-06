Max Pacioretty (déjà) sur le marché?

«Il faudra prendre des décisions, et nous l'avons planifié. Nous sommes dans cet exercice actuellement et lorsque nous aurons terminé, nous en parlerons et nous l'expliquerons.»

«Pour se conformer au plafond, l'équipe pourrait échanger l'un de ses attaquants du top 6 comme Max Pacioretty et son salaire annuel de sept millions, écrivait hier Ed Graney. Pacioretty est l'un de ceux qui pourrait quitter, dit-on, et son départ réglerait une large part du problème.»

L'ancien capitaine du Canadien a coûté, rappelons-le, le choix de première ronde Nick Suzuki, joueur par excellence en séries éliminatoires de la Ligue junior de l'Ontario, un choix de deuxième ronde en 2019 (le CH l'a échangé aux Kings de Los Angeles pour des choix de troisième et cinquième ronde, et repêché les défenseurs Mattias Norlinder et Jakob LeGuerrier) et Tomas Tatar, 58 points, dont 25 buts, en 80 matchs cet hiver, un sommet en carrière.

Tatar avait été obtenu à la date limite des échanges en 2018 pour des choix de première, deuxième et troisième rondes. Pour obtenir Pacioretty, McPhee a donc payé en bout de ligne Nick Suzuki, un choix de première ronde, deux choix de deuxième ronde et un choix de troisième ronde.

Mais d'autres options s'offrent à McPhee et à son nouveau directeur général Kelly McCrimmon. Échanger l'attaquant à la retraite David Clarkson soulagerait l'équipe de 5,2 millions cette saison. Ce scénario n'a pas été évoqué cependant dans l'article du Review-Journal. Clarkson n'était déjà plus en état de jouer quand Vegas l'a obtenu pour soulager les Blue Jackets de Columbus, coincés par le plafond.

Le DG des Jackets, Jarmo Kekalainen, a eu à céder un choix de première ronde et William Karlsson (non-protégé en prévision du repêchage de l'élargissement des cadres) pour se débarrasser de Clarkson et s'assurer que les Golden Knights ne choisissent pas Josh Anderson au repêchage.

Le statut des blessés à long terme est complexe. Contrairement aux idées reçues, placer un tel joueur sur la liste des blessés ne permet pas de dégager de l'espace sur la masse. Le site capfriendly.com l'explique ici.

Mais Vegas devrait trouver un club en mesure de recueillir un tel contrat et sacrifier au minimum un choix de première ronde. L'échange constituerait en outre une solution temporaire d'un an seulement. Mais il permettrait aux Knights de conserver leur noyau pour au moins une année supplémentaire, à condition néanmoins d'échanger au moins un autre joueur, peut-être le défenseur Colin Miller.

Voyez comment le créneau favorable pour remporter la Coupe Stanley peut se rétrécir rapidement lorsqu'on ne maintient pas l'équilibre entre l'avenir à long terme et les solutions à court terme. Le plafond gonfle rapidement et on n'a plus de jeunes pour combler des postes à un prix plus raisonnable.