Ce garçon aura de la pression...

Un autre chroniqueur a affirmé qu'il illuminerait le Centre Bell comme l'ont fait jadis au Forum Maurice Richard et Guy Lafleur et qu'il y aurait un jour une rue à son nom.

Les analystes les plus prudents osaient un parallèle avec Alex DeBrincat, 21 ans seulement, 41 buts l'an dernier avec les Blackhawks de Chicago.

Bienvenue à Montréal, Cole Caufield...

Le Canadien semble avoir fait un brillant choix au 15e rang. Caufield est le meilleur buteur de l'histoire du programme de développement américain avec 126 buts, 22 de plus que Phil Kessel. Il a marqué 72 buts cet hiver, 17 de plus que le détenteur du record, Auston Matthews.

Caufield a aussi marqué 14 buts en sept matchs au Championnat mondial des moins de 18 ans, pour égaler un record d'Alexander Ovechkin.

Mais comme il mesure à peine 5 pieds et 7 pouces et que les Blues de St. Louis viennent de remporter la Coupe Stanley avec des colosses, Caufield a finalement été ignoré par plusieurs équipes avant d'aboutir dans l'organisation du Canadien.

Certains recruteurs se demandent aussi à quel point ses succès sont attribuables à la présence à ces côtés du jeune surdoué Jack Hughes, premier choix au total.

Caufield figurait pourtant au quatrième rang sur la liste de Craig Button, de TSN, et venait au cinquième rang sur celle de Corey Pronman, du site theathletic.com, deux références dans le domaine. Caufield est un buteur-né, capable de marquer de toutes les façons.

Le jeune homme montre de grandes promesses, il faut l'admettre. Il n'y a pas de mal à s'emballer avec l'arrivée d'un jeune aussi doué. Maintenant, il faut modérer son enthousiasme et le laisser progresser à son rythme. Le jeune homme n'a encore jamais disputé de match dans la NCAA ou au Championnat mondial. On est encore loin de la LNH.

Même s'il a constitué un troisième choix au total l'an dernier, Jesperi Kotkaniemi n'avait pas de pression. On reconnaissait son talent, mais tous s'attendaient à le voir compléter au moins une saison, peut-être deux, en Finlande. Rien à voir avec l'enfièvrement du weekend.

Caufield sera à Brossard cette semaine pour le camp de développement du Canadien. En principe, il se préparera ensuite à rejoindre l'Université du Wisconsin pour jouer au moins une saison avec les Badgers aux côtés de son frère.

Marc Bergevin a cependant laissé une porte ouverte en entrevue vendredi et Caufield a répété sa volonté d'accéder à la Ligue nationale de hockey le plus rapidement possible. Nous en saurons sans doute plus long à la conclusion du camp, vendredi.