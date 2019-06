Le dilemme des DG

Tavares a obtenu 77 millions pour sept ans. Il a obtenu 88 points, dont 47 buts, mais les Leafs ont récolté seulement quatre points de plus que le Canadien et ont été éliminés en première ronde.

Moins d'un an plus tard, ils sont coincés. Le DG Kyle Dubas a déclaré hier qu'il n'allait pas nécessairement égaler la mise si son joyau Mitch Marner recevait une offre hostile sur le marché des joueurs autonomes avec compensation.

«S'il en recevait une, nous l'étudierions et évaluerions la compensation, a-t-il déclaré hier aux journalistes. Nos joueurs sont tous très importants pour notre organisation et nous voulons les garder le plus longtemps possible, mais la valeur du contrat doit être réaliste pour nous. Je ne peux vous dire pour l'instant comment nous réagirions.»

Il peut s'agir d'un bluff de sa part. Certaines équipes pourraient offrir la lune à Marner sachant que les Leafs égaleraient l'offre, de façon à coincer Toronto encore davantage au plan salarial. Ils auraient ainsi à libérer davantage de joueurs de talent. Dubas prévient ainsi ses rivaux qu'il pourrait accepter les quatre choix de première ronde compensatoires si on offre à Marner plus de 10,5 millions par année.

Peu importe que Marner reste ou pas, Dubas aura des choix à faire. Déjà, Kasperi Kapanen et Nazem Kadri seraient sur le marché des échanges. Leur départ affecterait la profondeur de l'équipe. Les Leafs ont perdu leur choix de première ronde cette année en acquérant le défenseur Jake Muzzin, des Kings de Los Angeles. Ceux-ci repêcheront au 22e rang avec ce choix.

Dubas a pris des risques pour gagner la Coupe Stanley plus rapidement. Il a le mérite d'être audacieux. Mais il y a des conséquences aussi.