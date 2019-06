Les folles dépenses de Chuck Fletcher

Ce géant de 6 pieds et 5 pouces est plus riche de 50 millions aujourd'hui. Il touchera en moyenne 7,1 millions par saison pour les sept prochaines années, selon Bob McKenzie.

Il devient le plus haut salarié de l'équipe après Claude Giroux et Jakub Voracek. Sean Couturier est un peu plus jeune et n'a pas encore eu le loisir, comme Hayes, de tester le marché des joueurs autonomes sans compensation, mais il touchera presque trois millions de moins par année au cours des trois prochaines saisons. Il vient pourtant de connaître deux saisons consécutives de 76 points, en plus de briller défensivement. Voyons comment le contrat de Hayes sera accueilli dans le vestiaire.

Les Jets de Winnipeg croyaient beaucoup en lui. Ils ont cédé un choix de première ronde aux Rangers de New York à la date limite des échanges pour l'obtenir. Il a obtenu 12 points, dont cinq buts, en 20 matchs en fin de saison, et trois points en six matchs lors des séries éliminatoires, avant de quitter l'organisation.

Dans les cinq derniers matchs des séries avec Winnipeg, il a été utilisé à peine onze minutes en moyenne par rencontre. Deux fois a-t-il été employé moins de dix minutes, lors du deuxième et du cinquième match.

Les Jets ont récupéré leur choix de première ronde des Rangers cette semaine, mais ça leur a coûté leur brillant jeune défenseur Jacob Trouba.

Si Kevin Hayes vaut 7,1 millions, combien valent Matt Duchene et Artemi Panarin? Les agents de joueurs sont heureux ce matin, pas les autres directeurs généraux.

En quelques jours, Chuck Fletcher vient de gonfler sa masse salariale de 16,6 millions. Il a en effet aussi acquis deux défenseurs de 32 ans, Matt Niskanen (5,7 millions pour les deux prochaines saisons) et Justin Braun (3,8 millions pour un an). Il sauvera environ quatre millions avec le rachat du vilain contrat d'Andrew MacDonald, qu'on peut soustraire du 16,6 millions, mais il faut ajouter un million à cette somme, le montant du salaire retenu sur le contrat de Radko Gudas, refilé à Washington dans l'échange de Niskanen.