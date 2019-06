La reconstruction n'a plus la cote, pourtant...

L'année suivante, une vente de feu leur a permis d'obtenir trois choix de première ronde (Lars Eller, Ian Cole et David Perron) et deux choix de deuxième ronde.

Ils ont terminé au 30 e et dernier rang du classement général en 2006, 22 e en 2007 et 27 e l'année suivante. Ils ont raté les séries cinq fois sur six entre 2006 et 2011.

Leur saison de misère en 2007-2008 leur a permis d'obtenir le quatrième choix au total et de mettre la main sur leur meilleur défenseur, Alex Pietrangelo.

Les Blues venaient de rater les séries quand ils ont repêché Vladimir Tarasenko et Jaden Schwartz, deux piliers, en première ronde en 2010.

En 2013, voyant que l'équipe s'améliorait et devenait compétitive, Armstrong a donné un choix de première ronde pour obtenir Jay Bouwmeester. Les Blues ont perdu en première ronde. Heureusement, celui-ci n'était pas un joueur de location. Il rapportera des dividendes plus tard.

Armstrong a pris un plus grand risque en 2015 aussi en cédant ses choix de première et troisième rondes, Jaroslav Halak et le jeune William Carrier, pour obtenir le gardien Ryan Miller et Steve Ott. Les Blues ont perdu en première ronde.

Depuis l'an dernier, St. Louis a cédé trois choix de première ronde pour Brayden Schenn et Ryan O'Reilly. Après avoir frôlé la catastrophe, les Blues ont finalement gagné leur première Coupe, 13 ans après avoir entamé une reconstruction.

On ne blâmera pas les Rangers de New York de faire la même chose pour relancer leur organisation. Après avoir sacrifié quatre choix de première ronde et des espoirs entre 2013 et 2016, sans pour autant gagner la Coupe, le DG Jeff Gorton a choisi de repartir à zéro il y a un peu moins de deux ans.

Mats Zuccarello, Ryan McDonagh, J.T. Miller, Kevin Hayes et Rick Nash ont tous été échangés pour des choix et des espoirs.

Les Rangers ont repêché trois fois en première ronde en 2018, deux fois en 2017. Avec le deuxième choix au total vendredi, ils obtiendront soit Kaapo Kakko, soit Jack Hughes.