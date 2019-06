Il faudra donc oublier Erik Karlsson

Une fois ce dossier réglé, nos regards se tourneront vers Columbus. Silence radio du côté de Sergei Bobrovsky, Artemi Panarin, Matt Duchene et Ryan Dzingel. On vante le DG des Blues Doug Armstrong pour son audace, mais ce même goût du risque pourrait faire mal aux Blue Jackets si ces quatre joueurs autonomes sans compensation quittent l'organisation.

Le gardien Robin Lehner aura droit lui aussi à l'autonomie complète à compter du 1 er juillet, et les visites aux autres équipes sont autorisées à compter du 26 juin. Lehner a relancé sa carrière cet hiver. Il a partagé le travail avec Thomas Greiss et les deux gardiens présentent des statistiques semblables, mais Lehner était le partant en séries éliminatoires. S'il est trop gourmand, Lamoriello pourrait s'en remettre à Greiss, tout en embauchant un auxiliaire de qualité.

Maintenant, il s'agit de voir si Lamoriello pourra retenir son capitaine Anders Lee, 28 ans. Lee, un gros ailier gauche de 6 pieds 3 pouces et 230 livres, vient de connaître des saisons de 34, 40 et 28 buts. Il touchait un salaire moyen de 3,7 millions. Il ne signera sans doute pas pour moins que le double de cette somme. Sinon quelqu'un d'autre le lui offrira.

Le cas Mitch Marner à Toronto est toujours en suspens. Son sort pourrait avoir un effet domino. Si les Leafs lui font l'offre désirée - plus de dix millions - Toronto devra échanger des joueurs pour se conformer au plafond salarial. Brayden Point, Charlie McAvoy, Sebastian Aho, Matthew Tkachuk, Mikko Rantanen, Timo Meier, Brock Boeser, Jacob Trouba, Kyle Connor et Patrik Laine feront sauter la banque eux aussi.

La situation est complexe pour les Jets. Ils disposent de 25 millions d'espace sur la masse (selon la référence en la matière, capfriendly.com), mais Trouba, Connor et Laine commanderont de gros salaires, et il y aura encore six autres joueurs à mettre sous contrat après eux. Trouba serait sur le marché des échanges, et Tyler Myers, joueur autonome sans compensation, aura peut-être le loisir de quitter Winnipeg.

Le Lightning (Point), les Flames (Tkachuk), l'Avalanche (Rantanen) et les Canucks (Boeser) seront en meilleure posture pour retenir leurs jeunes vedettes, mais il y aura sans doute quand même une gymnastique salariale à faire de leur part.

Le nombre de bons jeunes joueurs autonomes avec compensation pourrait ralentir le marché des échanges ces prochaines semaines, estime le DG des Flames, Brad Treliving, dans une interview à Sportsnet. «On ne peut acheter toutes sortes de voitures sans savoir à combien va revenir l'hypothèque», a-t-il confié dans un langage imagé.

Beaucoup d'action à prévoir néanmoins d'ici le 2 juillet. Restez à l'écoute!

