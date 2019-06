Les Penguins ne changeront pas d'identité

PHOTO JULIO CORTEZ, ASSOCIATED PRESS

Un échange était conclu avec le Wild du Minnesota. Kessel et le défenseur Jack Johnson s'y retrouvaient en retour des attaquants Jason Zucker et de Victor Rask. Kessel a cependant fait avorter la transaction en refusant de renoncer à sa clause de non-échange.

Il y a quelques semaines, pourtant, Rutherford n'écartait pas l'éventualité de faire exploser son noyau. «Je ne suis pas rendu au point où j'ai des certitudes, disait-il au site theathletic.com . Je dois réfléchir à la décision de garder ou non ces gars-là (Crosby, Malkin, Kessel et Letang) ensemble. Tous les scénarios sont sur la table actuellement.»

Le noyau des Bruins, en comparaison, est encore redoutable parce qu'il est soutenu par une belle jeunesse. Patrice Bergeron et David Krejci ont désormais 33 ans, Brad Marchand 31 ans et Zdeno Chara 42 ans.

Des 16 joueurs repêchés par l'organisation depuis 2016, aucun n'a encore atteint la LNH. Et depuis 2013, seulement deux, Jake Guentzel et Dominik Simon, jouent pour les Penguins.

Pittsburgh, on le rappelle, a repêché une seule fois en première ronde depuis 2013. Et ce choix, Kasperi Kapanen, repêché 22 e au total en 2014, est passé aux Leafs il y a déjà quatre ans dans l'échange de Kessel.

Mais cette transaction n'aurait pas réglé les problèmes fondamentaux des Penguins. Le noyau de l'équipe vieillit dangereusement et il n'y a pas de relève.

Zucker, 27 ans, a marqué seulement 21 buts cet hiver, après une saison de 33 buts l'année précédente. On peut se demander si son contrat de 27 millions pour cinq ans reçu en 2018 après sa grosse saison ne lui pèse pas lourd, ou encore l'a assoupi un peu.

Les Penguins auraient perdu un redoutable marqueur, mais ils se seraient rajeunis. Kessel a 31 ans, Jack Johnson en a 32. Johnson a affreusement déçu à Pittsburgh. Il fallait s'y attendre après sa fin de règne en queue de poisson à Columbus. On lui doit 3,25 millions en moyenne pour les quatre prochaines saisons.

Charlie McAvoy (73) et Zdeno Chara (33)

Mais Chara est appuyé en défense par l'émule de Drew Doughty, Charlie McAvoy, 21 ans. David Pastrnak, 23 ans, amène beaucoup de talent et d'énergie au premier trio. Torey Krug vient d'avoir 28 ans et son partenaire Brandon Carlo en a seulement 22. Jake DeBrusk a 22 ans et Charlie Coyle 27 ans.

À Pittsburgh, un seul des six premiers compteurs de l'équipe l'an dernier a moins de 31 ans. Les Penguins souffriront tôt ou tard du gaspillage de leurs choix de première ronde et de leur manque de clairvoyance dans l'ensemble au repêchage.

Il aurait été sage d'entamer le processus de réinitialisation, ou de reconstruction, au moment où les stars de l'équipe ont encore une bonne valeur sur le marché. Ça ne sera pas cette année, de toute évidence...

