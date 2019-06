Après Erik Karlsson, Matt Duchene...

Après Erik Karlsson la veille, Matt Duchene aurait lui aussi un intérêt envers le Tricolore. La rumeur n'émane pas de nulle part, elle provient du poids lourd de Sportsnet et de Hockey Night in Canada, Elliotte Friedman.

Duchene, comme Karlsson, aura droit à l'autonomie complète le 1er juillet. Ils pourront commencer à se faire charmer par les équipes de la Ligue nationale à compter du 26 juin.

Mettons les choses en contexte, pour continuer à rêver... ou pas. D'une part le positif: aucune rumeur ne liait John Tavares au Canadien l'an dernier, du moins pas de la part du camp Tavares, et celui-ci, comme prévu, n'a même pas daigné visiter Montréal.

Si un journaliste sérieux comme Friedman parle d'une course à deux entre Nashville et Montréal pour les services de Duchene, l'affaire est sérieuse. On n'invente pas les rumeurs.

D'ailleurs à propos de Duchene, une source secondaire me confiait sensiblement les mêmes propos hier matin. Duchene a un intérêt pour le Canadien.

Maintenant la réalité. Il y a une marge ÉNORME entre manifester un intérêt et signer un contrat à long terme avec un club. Voilà pourquoi il est autorisé de maintenir un certain espoir, mais de ne pas conclure à l'arrivée de l'un de ces deux joueurs, ou des deux.

Souvent, un agent peut laisser glaner certaines informations pour faire monter les enchères à l'aube de l'ouverture du marché des joueurs autonomes.

À d'autres occasions, le joueur peut manifester un intérêt réel, mais vivre un coup de foudre avec une autre organisation lors de sa visite des lieux. Rappelez-vous Martin Lapointe, Daniel Brière et Vincent Lecavalier.

Le Canadien dispose d'une marge de 11,7 millions sur sa masse salariale, avec Joel Armia et Artturi Lehkonen à mettre sous contrat, et peut se donner au moins six millions supplémentaires de marge de manoeuvre en envoyant Karl Alzner et Dale Weise dans la Ligue américaine. L'équipe peut se permettre l'embauche d'un de ces deux joueurs autonomes sans compensation, peut-être les deux en échangeant un ou deux contrats supplémentaires.

L'arrivée de Duchene à Montréal améliorerait évidemment grandement la formation. Duchene avait amassé 58 points en 50 matchs à Ottawa avant d'être échangé à Columbus. Après une période d'adaptation avec les Blue Jackets, il a obtenu 10 points en autant de rencontres en séries.

Il deviendrait le premier centre du Canadien devant Phillip Danault et Jesperi Kotkaniemi. Il permettrait à Claude Julien de replacer Max Domi à l'aile et renforcer ses premiers trios. Tomas Tatar, Jonathan Drouin et Brendan Gallagher pour compléter ses deux trios offensifs à l'aile n'a rien de vilain. On aurait même le luxe d'employer Ryan Poehling à l'aile. On ne parle même pas encore des autres: Paul Byron, Andrew Shaw, Lehkonen, Armia, Nick Suzuki...