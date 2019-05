L'entraîneur dont les Oilers ont besoin

Il a dirigé les Stars quatre années supplémentaires, puis les Coyotes de l'Arizona pendant huit ans. Tippett n'oeuvrait pas dans un contexte facile chez le Coyotes, avec les menaces de déménagement.

Notre homme a néanmoins permis à cette organisation d'atteindre le seul carré d'as de son histoire, en 2012. Il a aussi atteint la demi-finale avec Dallas en 2008.

J'ai toujours gardé cette histoire en tête au fil des années. Ceux qui ont joué pour lui, Stéphane Robidas, Philippe Boucher, Pierre Turgeon et Steve Bégin en ont ajouté une couche en mentionnant à quel point il constituait un entraîneur et un être humain exceptionnel. Mike Ribeiro a connu ses plus grandes saisons sous son autorité à Dallas.

Tippett, 57 ans, a une réputation d'entraîneur défensif. Il n'offre pas de postes facilement aux jeunes, mais demeure un grand communicateur même s'il ne leur fait pas de cadeaux. Il devrait donner aux Oilers une structure dont ils ont grand besoin.

Le nouvel entraîneur des Oilers a rigolé en conférence de presse lorsqu'on l'a qualifié de coach défensif. Il a rassuré ceux qui craignent de le voir «étouffer» Connor McDavid et Leon Draisaitl dans un système de jeu rigide.

«Doug Armstrong m'a donné ma première chance à Dallas parce que j'étais un entraîneur offensif, a-t-il répondu. Et à Los Angeles, j'étais responsable du jeu en supériorité numérique. Nous avions un bon taux de succès en supériorité numérique. Doug m'a embauché pour que j'amène plus de créativité à l'attaque. Nous avions de bons clubs offensifs. Puis je me suis retrouvé en Arizona et nous devions trouver une façon de gagner sans joueurs offensifs. Alors on a misé sur le caractère, l'acharnement, une bonne défense et un gardien solide. Je ne suis ni un entraîneur offensif, ni un entraîneur défensif, je m'ajuste en fonction de ce que j'ai sous la main.»