Pourquoi le Wild cherche-t-il à acquérir Phil Kessel?

Les Maple Leafs ont jugé à l'époque qu'ils feraient une meilleure reconstruction sans lui. On l'a donc échangé aux Penguins pour Kasperi Kapanen et un choix de première ronde, comme on s'est départi également d'un autre leader négatif, Dion Phaneuf. En quoi Kessel deviendrait-il subitement un meilleur leader pour les nouveaux jeunes du Wild?

Le Wild? L'équipe la plus vieille de la LNH en début de saison dernière et sur la pente descendante, jusqu'à ce que le DG Paul Fenton ne commence cet hiver à rajeunir la formation.

Les Penguins l'ont acquis au bon moment en 2015. Kessel allait devenir un joueur complémentaire à Crosby et Malkin, et il avait alors 27 ans. Pittsburgh était à une étape de sa croissance collective où la Coupe demeurait un objectif très réaliste.

Donato a obtenu 16 points, dont quatre buts, à ses 22 premiers matchs avec le Wild. Un résultat intéressant. On l'a prêté au club-école pour les séries éliminatoires, où il montre une fiche de six points, dont seulement deux buts, en onze matchs.

Coyle, lui, rend de précieux services aux Bruins, dans la Ligue nationale. Il occupe le poste de troisième centre de l'équipe derrière Patrice Bergeron et David Krejci. Il a 12 points en 17 matchs de séries et a marqué quelques buts très opportuns.

Dans un troisième et dernier échange d'importance, cette fois à la date limite des transactions, Fenton s'est départi de l'une des stars offensives du club, Mikael Granlund, 27 ans, pour le jeune Kevin Fiala, 22 ans. Fiala provient de son ancienne organisation, les Predators.

Granlund avait pourtant flirté avec les 70 points lors des deux saisons précédentes au Minnesota. Fiala a connu des débuts difficiles chez le Wild avec sept points en 19 matchs, et une fiche de -12. C'est un joueur de petite taille, mais plutôt rapide. Il a obtenu 48 points à sa deuxième saison dans la LNH, mais il tarde à remplir ses promesses. Granlund n'a pas eu beaucoup de succès lui non plus à Nashville après la transaction, mais on savait ce qu'il pouvait donner au Wild.

Fenton a sans doute un plan. Pour l'instant, malgré ses échanges, ses principaux attaquants, Zach Parise, Eric Staal et Mikko Koivu ont tous 34 ans ou plus, comme le défenseur numéro un Ryan Suter d'ailleurs. Le gardien Devan Dubnyk, décevant l'hiver dernier, a 33 ans.

Le choix de première ronde en 2016, Luke Kunin, 21 ans, montre de belles promesses. Il a marqué six buts en onze matchs lors des séries de la Ligue américaine. Un autre premier choix, en 2015, Joel Eriksson-Ek, est très productif dans la Ligue américaine, mais timide dans la Ligue nationale. Le potentiel y est cependant.

Le brillant jeune russe Kiril Kaprizov, 22 ans, 51 points en 57 matchs dans la KHL l'an dernier, se fait toujours désirer. On se demande s'il traversera un jour l'Atlantique.

Derrière le banc se trouve toujours le bon vieux Bruce Boudreau, sympathique à souhait, mais incapable de faire gagner ses clubs en séries. Il a remporté cinq rondes de séries en douze printemps.

Rien de très rassurant pour les fans du Wild...

