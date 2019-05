Ça ne sera donc pas Patrick Roy

Plusieurs obstacles séparaient cependant Patrick Roy d'Ottawa. L'ancienne gloire du Canadien a toujours voulu bénéficier d'un certain pouvoir de décisions. Il ne s'en est jamais caché publiquement d'ailleurs. Peut-être avait-il adouci ses positions récemment, il n'en demeure pas moins qu'un homme d'une telle stature peut déranger.

Il y a aussi l'aspect salarial. Patrick Roy est indépendant de fortune et il aurait pu accepter un salaire moindre pour revenir dans la LNH, je n'en sais rien, mais D.J. Smith, en revanche, n'a certainement pas exigé 5 millions par saison. Et sans doute pas 2 non plus.

Si Travis Green touche 1 million annuellement à Vancouver, Jim Montgomery 1,6 million au Minnesota et Rick Tocchet 1,5 million en Arizona (selon capfriendly.com), Smith n'a sans doute pas fait sauter la banque à Ottawa.

Et malheureusement pour les partisans des Sénateurs, l'argent est souvent au coeur des décisions de l'équipe. Le club a commencé sa dégringolade quand on a refusé de payer Erik Karlsson dans les mois qui ont suivi la percée en séries éliminatoires au printemps 2017. Karlsson a fait un an avant de quitter.

Kyle Turris a été échangé pour les mêmes raisons. L'exode commençait à peine. Les meilleurs éléments de l'équipe n'allaient pas rester avec un propriétaire si peu enclin à investir dans son club.

D.J. Smith n'aura pas de pression cette saison. Les Sénateurs sont en reconstruction complète. La banque d'espoirs est pleine, mais la plupart ne sont pas encore en mesure d'avoir un impact. À l'heure actuelle, la formation est lamentable.