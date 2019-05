Ken Holland a commencé le ménage à Edmonton

Un responsable du recrutement professionnel travaille de concert avec le DG afin de planifier les échanges et les embauches sur le marché des joueurs autonomes. À cet égard, les résultats ont été catastrophiques sous l'ère de Chiarelli et de Sutter.

Peu d'échanges ont été à l'avantage des Oilers. Le défenseur Adam Larsson a amené de la stabilité en défense, mais Taylor Hall a retrouvé l'élan des beaux jours au New Jersey. Hall, 27 ans, amassait des points à un rythme qui lui aurait permis de connaître une deuxième saison consécutive de 90 points ou plus avant de se blesser cet hiver.

L'embauche du défenseur Andrej Sekera en 2015, 33 millions pour six ans, n'a pas donné les résultats escomptés non plus. Sekera est toujours à l'infirmerie. Un autre défenseur, Kris Russell, ne vaut certainement pas quatre millions annuellement.

On cherche à se débarrasser de Milan Lucic, dont le contrat de sept ans pour 42 millions offert en 2016 déséquilibre la masse salariale de l'équipe (Marc Bergevin en doit une aux Oilers dans ce dossier puisque Lucic a admis en entrevue l'année suivante hésiter entre Edmonton et Montréal avant de choisir les Oilers).

Jordan Eberle a amassé 59 points à sa première saison à Long Island il y a deux ans. L'hiver a été plus difficile, mais il a obtenu neuf points en huit matchs de séries. On l'avait échangé pour Ryan Strome, qui n'a pas fait deux ans à Edmonton. Strome a été échangé pour Ryan Spooner en novembre, et Spooner a été échangé pour Sam Gagner en février. Gagner a été soumis au ballottage mille fois depuis deux ans. On a donc gaspillé Eberle pour obtenir Gagner en bout de ligne.

«Si un échange ne fonctionne pas, le DG et ses recruteurs professionnels sont liés, a ajouté Holland. Vous êtes une équipe. Le recruteur professionnel est très proche du directeur général. Toutes les décisions ne tournent pas en votre faveur, mais il faut en avoir davantage de bonnes que de mauvaises.»

Il y a aussi ces joueurs qu'on a laissé filer bêtement. Le défenseur Erik Gustavsson, par exemple, qui n'a pas reçu d'offre de contrat en 2015. Il vient d'obtenir 60 points en 79 matchs à Chicago. Un joli cadeau.

On peut se demander à quel degré Sutter a usé de son influence dans l'infâme échange de choix de première et deuxième rondes pour le jeune défenseur Griffin Reinhart en 2015. Le directeur du personnel des Oilers, Bob Green, a sûrement eu son mot à dire dans ce dossier. Green était le DG des Tigers de Medecine Hat lors des années juniors de Reinhart avec cette formation. Il a ensuite été promu aux Oilers en 2013. Sutter est tout de même un ancien membre de la famille de Medecine Hat aussi, ne l'oublions pas.

Reinhart, un défenseur costaud au style appartenant à une autre époque, a constitué un flop monumental à Edmonton. Le choix de première ronde, on le rappelle, a permis aux Islanders de New York de repêcher leur éventuel premier centre, Mathew Barzal. Il est permis de se demander si Green ne sera pas le prochain à lever les feutres.