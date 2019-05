Les risques du métier de DG

Doug Wilson a sacrifié beaucoup pour obtenir Erik Karlsson l'été dernier. Il a offert aux Sénateurs un choix de première ronde en 2020, un choix de deuxième ronde en 2019, l'un de leurs meilleurs espoirs, le centre Josh Norris, et deux joueurs de leur formation régulière.

Il obtenait ainsi le meilleur défenseur offensif de la LNH pour une saison, peut-être plus si Karlsson choisissait de demeurer avec les Sharks pour les prochaines années.

Malheureusement pour les Sharks, l'aine de Karlsson a cédé quelque part en janvier. Le défenseur suédois a tenté quelques retours ici et là, mais n'a jamais pu retrouver l'élan des beaux jours.

Karlsson avait accumulé 27 points à ses 18 matchs précédents lorsqu'il s'est blessé une première fois à la mi-janvier. Il a pris une dernière pause fin mars, début avril, avant de disputer le dernier match de la saison régulière.

Si les Sharks n'avaient pas tant eu besoin de lui, si on n'avait pas tant investi en lui, il n'aurait probablement pas joué en séries éliminatoires. Il a amassé 16 points en 19 matchs de séries, mais ses carences en défensive, encore plus flagrantes avec sa blessure, ont nui à l'équipe.

Karlsson n'était pas en uniforme hier soir à St. Louis lors de l'élimination de l'équipe, pas plus que les vedettes offensives Tomas Hertl et Joe Pavelski, blessés également.

Doug Wilson a payé cher pour Karlsson, mais la transaction n'était pas vilaine en soi. Les Sharks n'ont pas été chanceux au chapitre de la santé. Ce type d'acquisition comporte néanmoins son lot de risques, comme on vient de le constater. Reste maintenant à voir si le DG des Sharks voudra lui offrir un contrat à long terme d'ici le 1er juillet et si Karlsson veut demeurer à San Jose et dans l'Association de l'Ouest.

Le DG des Golden Knights de Vegas, George McPhee, peut lui aussi maudire les impondérables. Il a sacrifié deux de ses meilleurs espoirs, Nick Suzuki et le défenseur Erik Brannstrom, pour deux attaquants réputés et aguerris, Max Pacioretty et Mark Stone. Vegas menait 4-0 en troisième période du septième match, lors de la première ronde. Une mauvaise décision de l'arbitre a donné une supériorité numérique de cinq minutes aux Sharks et l'univers des Golden Knights allait s'écrouler.

Ces deux vétérans seront avec l'équipe l'an prochain, mais Pacioretty a marqué seulement 22 buts et il aura 31 ans en novembre. Stone vient d'avoir 27 ans et il pourra aider Vegas plus longtemps. Mais on perd deux jeunes dont le talent aurait pu aider cette formation pendant dix, quinze ans.