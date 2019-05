Un été difficile en perspective à Pittsburgh

«Je ne suis pas rendu au point où j'ai des certitudes, confiait-il récemment au site theathletic.com . Je dois réfléchir à la décision de garder ou non ces gars-là (Crosby, Malkin, Kessel et Letang) ensemble. Tous les scénarios sont sur la table actuellement.»

Le DG, Jim Rutherford, ne fait rien pour éteindre les feux; comme s'il voulait préparer le monde du hockey et les fans des Penguins à la suite.

Non seulement sont-ils en vacances prématurément, mais les rumeurs de démantèlement du noyau ne veulent pas mourir depuis le post mortem de l'équipe il y a deux semaines.

Les Bruins de Boston constituent un autre bel exemple. Les Charlie McAvoy, David Pastrnak et Jake DeBrusk, tous des choix de première ronde, sans compter Brandon Carlo, un choix de deuxième, sont tous venus renforcer un solide noyau de trentenaires.

Les Sharks de San Jose ont réussi brillamment leur réinitialisation. Mais ils avaient le sang neuf pour le faire: Tomas Hertl, Timo Meier, Kevin Labanc, sans oublier Logan Couture, Evander Kane et Erik Karlsson qui n'avaient pas encore atteint la trentaine au début de la saison.

Des 16 joueurs repêchés par l'organisation depuis 2016, aucun n'a encore atteint la LNH. Et depuis 2013, seulement deux, Jake Guentzel et Dominik Simon, jouent pour les Penguins.

La solution idéale aurait consisté en une réinitialisation. Mais la banque d'espoirs des Penguins n'est pas très garnie. Pittsburgh a repêché une seule fois en première ronde depuis 2013. Et ce choix, Kasperi Kapanen, repêché 22 e au total en 2014, est passé aux Leafs il y a déjà quatre ans dans l'échange de Kessel.

Leur noyau vieillit. Sidney Crosby aura 32 ans en août. Evgeni Malkin en aura 33 huit jours plus tôt. Phil Kessel et Kristopher Letang ont 31 ans. Patric Hornqvist a 32 ans.

Le statu quo semble impensable à Pittsburgh. Depuis leur Coupe Stanley de 2017, ils ont été éliminés en deuxième ronde l'an dernier et en première ronde cette saison.

La rumeur la plus persistante concerne Evgeni Malkin. Elle a été relancée cette semaine par le distingué Elliotte Friedman .

Le dilemme de Rutherford

D'où le dilemme de Jim Rutherford. À part Guentzel, il n'y a pas de jeunes joueurs de premier plan prêts à prendre la relève. Il peut échanger l'une de ses vedettes pour combler des besoins criants à court terme, en défense notamment, mais le toit continuera de couler.

Une reconstruction? On voit mal les Penguins faire exploser leur noyau et garder Sidney Crosby seul au coeur d'une équipe semblable à celle des Sénateurs d'Ottawa, mais il s'agirait sans doute de la seule solution valable pour assurer la relance à long terme de cette équipe.

«Je prends du recul et j'analyse mon organisation, a ajouté Rutherford lors de son interview avec theathletic.com. Je parle au plus de gens possible, je collige le maximum d'informations. D'ici les deux prochains mois, je pourrai prendre les décisions nécessaires.»