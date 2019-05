Un repêchage payant pour les Sharks en 2007

Le DG des Sharks de San Jose, Doug Wilson, est de ceux-là. Au printemps 2007, il a frappé deux grands coups d'épée dans l'eau.

Wilson a échangé deux choix de première ronde pour obtenir du renfort à court terme.

Le premier de ces choix, le 22e au total, cédé au Canadien pour obtenir le défenseur Craig Rivet. Le second, le 26e au total, offert aux Blues pour l'attaquant Bill Guerin.

Les Sharks ont néanmoins subi l'élimination en deuxième ronde aux mains des Red Wings de Detroit après une saison régulière de 107 points. Guerin, comme Rivet, ont déçu. Le premier quittait l'organisation quelques semaines plus tard, le second allait disputer une saison supplémentaire, en demi-teinte, avant de partir à son tour.

Sans le moindre choix de première ronde en 2007, Doug Wilson et les Sharks ont pourtant repêché au 9e rang le meilleur attaquant de cette cuvée après Patrick Kane et Jamie Benn.

Ce joueur, Logan Couture, a marqué trois buts hier, et permis aux Sharks de prendre les devants 2-1 dans leur série contre l'Avalanche du Colorado.

Couture vient d'avoir 30 ans. C'est le joueur qui a permis à San Jose de vivre une transition efficace entre Joe Thornton, Joe Pavelski et Patrick Marleau, et les jeunes loups de l'organisation Tomas Hertl, Timo Meier et compagnie.

Il a connu six saisons de 25 buts ou plus en carrière, mais ses performances en séries éliminatoires sont encore plus impressionnantes. Il a douze points, dont neuf buts, en dix matchs dans les séries actuelles. Il avait obtenu douze points en dix matchs l'an dernier, et 30 points en 24 matchs lorsque les Sharks avaient atteint la finale en 2016.

Couture a désormais 43 buts en 106 matchs de séries éliminatoires. Seul Alexander Ovechkin en a marqué plus que lui depuis 2010 en pareilles circonstances. Le capitaine des Capitals en a compté 50 en 100 matchs.

Comment Wilson a-t-il pu se retrouver avec le neuvième choix au total alors qu'il venait de gaspiller ses deux choix de première ronde pour des solutions à court terme?

Le jour du repêchage 2007, Wilson a offert son gardien Vesa Toskala et Mark Bell au DG John Ferguson Jr, des Maple Leafs de Toronto, en retour de choix de premier tour (13e au total) et de deuxième tour (44e au total).

Ferguson se cherchait désespérément un gardien. Un an plus tôt, il avait sacrifié un jeune gardien du nom de Tuukka Rask pour obtenir Andrew Raycroft, mais celui-ci avait affreusement déçu à sa première saison à Toronto.

Doug Wilson et ses recruteurs reluquaient évidemment Logan Couture. Patrick Kane et James Van Riemsdyk constituaient des choix logiques au premier et deuxième rang.

Les Coyotes de Phoenix ont causé une certaine surprise en repêchant Kyle Turris au troisième rang, les Kings encore plus avec Thomas Hickey au quatrième. Tout allait s'ouvrir.

Washington se cherchait un défenseur fiable et ils ont choisi Karl Alzner au cinquième rang. Sam Gagner a été repêché sixième par Edmonton et Jakub Voracek septième par Columbus. Zach Hamill allait aboutir à Boston.

Wilson a finalement trouvé un partenaire d'échange. Il a offert aux Blues de St. Louis son choix de premier tour au 13e rang et un choix de deuxième tour au 44e rang, en plus d'un choix de troisième tour en 2008 pour obtenir le choix des Blues au 9e rang. Couture allait devenir un membre des Sharks.

Certains spécialistes avaient sursauté. Ils trouvaient Couture trop lent pour connaître du succès dans la LNH. Le jeune homme était d'ailleurs répertorié au 19e rang seulement chez les espoirs nord-américains, donc en principe un probable choix de fin de premier tour.

«On dénigrait Logan avant le repêchage à cause de son coup de patin, m'avait raconté le recruteur des Sharks, Gilles Côté, il y a quelques années. Il n'avait pas l'élégance, mais il était efficace. Je me souviens encore, le matin du repêchage de 2007, Doug Wilson m'avait demandé quel serait mon premier choix. J'avais répondu que c'était Logan Couture depuis le début, mais que nous n'avions pas de choix de premier tour et qu'il ne serait jamais disponible. Wilson a éclaté de rire. Comme il est très actif pendant le repêchage, il s'est mis sur le téléphone pour obtenir un choix de premier tour.»

Le DG actuel des Blue Jackets de Columbus, Jarmo Kekalainen, était alors le responsable du recrutement chez les Blues. Avec le 13e choix, Kekalainen a repêché Lars Eller, et Aaron Palushaj avec le deuxième choix supplémentaire offert par San Jose. Le choix de troisième ronde en 2008 a servi à repêcher Ian Schultz. Les trois joueurs repêchés avec ces trois choix des Sharks sont tous passés à l'organisation du Canadien dans des transactions subséquentes.

Le Canadien a profité du choix de première ronde reçu dans l'échange de Rivet pour repêcher Max Pacioretty. Ils ont aussi hérité de Josh Gorges. Les Blues ont aussi mis la main sur David Perron avec le choix obtenu pour Guerin.

Doug Wilson a été généreux cette année-là, mais presque douze ans plus tard, seul Logan Couture est demeuré avec son équipe d'origine dans tout ce mouvement de joueurs et de choix.

Et Couture n'a probablement pas encore terminé le dernier chapitre de son histoire.

À LIRE

Les Blue Jackets viennent de prendre les devants 2-1 dans leur série contre les Bruins. Richard Labbé s'étonne, avec raison, de la faible productivité des gros canons de Boston, Bergeron, Marchand et Pastrnak en tête.