Difficile de ne pas s'emballer à propos de Nick Suzuki

Mais il est difficile ces jours-ci de ne pas s'emballer devant les performances du jeune Nick Suzuki, acquis l'an dernier des Golden Knights de Vegas dans l'échange de Max Pacioretty.

Sous les yeux du DG Marc Bergevin, en visite à Guelph ce week-end pour le voir à l'oeuvre, Suzuki a marqué un but d'anthologie et son équipe, le Storm, l'a emporté 5-1 pour forcer la présentation d'un septième match en demi-finale des séries éliminatoires de la Ligue junior de l'Ontario.

«Je l'ai appris après le match seulement, quand (mon coéquipier) Cam Hillis me l'a dit, j'espère qu'il (Bergevin) a aimé le match», a confié Suzuki au Guelphtoday.com après la rencontre d'hier.

Suzuki, 19 ans, porte ainsi son total de points en séries à 30, dont 12 buts, en seulement 17 matchs. Son plus proche poursuivant au classement, Owen Tippett, un choix de première ronde des Panthers de la Floride en 2017, 10e au total, a 22 points en 16 matchs. Tippett affronte justement l'équipe de Suzuki. Ce colosse de 6 pieds 2 pouces et 205 livres a été blanchi lors des deux derniers matchs.

Mais il y a plus que les points. Il y a la manière. Le Storm de Guelph tirait de l'arrière trois matchs à zéro lors de la série précédente contre les puissants Knights de London. Suzuki a été au coeur d'une spectaculaire et improbable remontée du Storm en amassant 11 points lors des quatre matchs suivants.

Les Knights avaient pourtant une formation redoutable, avec en défense Evan Bouchard et Adam Boqvist deux choix de première ronde, à Edmonton et Chicago respectivement. À l'attaque, ils pouvaient compter sur un autre choix de première ronde, Liam Foudy, des Blue Jackets, et aussi Alex Formenton, qui a joué dans la LNH avec les Sénateurs d'Ottawa en début de saison.

Bouchard a rejoint le club-école des Oilers dans la Ligue américaine depuis l'élimination de son équipe et obtenu quatre points en deux matchs. Foudy a marqué deux buts en quatre matchs avec les Monsters de Cleveland, dans la Ligue américaine également.

En bref, les Knights n'ont pas terminé au deuxième rang du classement général pour rien.

Dans la série actuellement, Guelph tirait aussi de l'arrière, trois matchs à un, contre Saginaw, troisièmes au classement général derrière les 67 d'Ottawa, déjà en finale, et London.

Suzuki a marqué lors du dernier match et amassé quatre aides dans la rencontre précédente. Il a donc amassé 16 points en sept matchs lorsque son club faisait face à l'élimination. Il a été blanchi dans seulement deux matchs sur 17 depuis le début des séries.

Aucun autre joueur n'a autant de points dans le hockey junior canadien depuis le début des séries.

«En avance d'un jeu sur tout le monde»

Je viens de sonder un recruteur d'une équipe rivale dans la Ligue nationale, question d'avoir des réponses neutres et objectives sur le jeune homme.

Les recruteurs, à moins d'exception, ne peuvent commenter publiquement, ordre d'équipe, donc son identité reste anonyme. Mais c'est un recruteur de longue date qui me sert régulièrement de référence. Il a quelques coups de circuit à son actif au cours de sa longue carrière.

Essentiellement, je cherchais à savoir si les performances de Suzuki à l'heure actuelle étaient significatives pour la suite, ou si elles pouvaient être trompeuses.

«C'est un indice supplémentaire qui solidifie davantage son statut, m'a répondu mon interlocuteur. Tout le monde connaît son talent. Il est en avance d'un jeu sur tout le monde. Et il a accéléré son rythme (ce qu'on pouvait lui reprocher).»

Notre homme aime le contexte dans lequel Suzuki élève son jeu. «Le junior, ça peut être trompeur, mais tu vois son caractère. C'est facile de fermer les livres, il y en a une gang dans chaque club junior. Ils ont leur saison dans le corps. Ces gars-là, qui traînent l'équipe, peuvent abandonner. Pas lui. Quand tu domines à ce stade-ci, c'est révélateur. Des gars qui jouent comme ça avec un tel niveau de talent, il n'y en a pas beaucoup.»

Suzuki n'en est pas à ses premières séries éliminatoires épatantes. Il avait obtenu 22 points en 17 matchs avec Owen Sound, à 17 ans.

«Je l'aimais beaucoup à son année de repêchage, dit notre interlocuteur. Il avait été très bon en séries. Il a toujours été comme ça. Il va peut-être commencer la (prochaine) saison à Laval, mais ça va être un joueur de la Ligue nationale. Y'a pas de doute-là. Montréal va lui donner les meilleures chances. Il va passer.»

Avec les trois buts de Ryan Poehling à son premier match avec le Canadien, début avril, la progression de Jesperi Kotkaniemi, l'éclosion de Max Domi, les fans du Canadien peuvent rêver à un avenir intéressant.

Ne manquerait plus qu'un solide défenseur offensif gaucher.

À LIRE

Les Carabins de Montréal ouvrent leur camp d'entraînement avec un nouvel entraîneur adjoint de renom! Pascal Milano nous raconte ce mariage surprenant entre la légende Anthony Calvillo et les Carabins de l'Université de Montréal.