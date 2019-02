Un obscur gardien sauve les Blues du naufrage

Le directeur général des Blues de St. Louis, Doug Armstrong, n'a peut-être pas lu ce grand précurseur grec de l'histoire contemporaine récemment, mais sa patience le sert bien aujourd'hui.

Les Blues occupaient le 29e rang au classement général le 9 décembre avec une fiche de 10-14-4, deux semaines après le congédiement de l'entraîneur Mike Yeo.

Le nouveau coach, Craig Berube, ne semblait pas fournir l'étincelle nécessaire. Les rumeurs de transactions affluaient. Le défenseur numéro un du club, Alex Pietrangelo, le meilleur buteur, Vladimir Tarasenko, étaient sur le marché, peut-être aussi Colton Parayko et Brayden Schenn, disait-on.

Certains échos envoyaient même Armstrong à Edmonton pour remplacer Peter Chiarelli, malgré ses obligations contractuelles avec les Blues!

Puis un obscur gardien a émergé, l'équipe s'est remise à bien jouer et a remonté au classement, lentement mais sûrement.

Les Blues ont une fiche de 18-8-2 depuis le 11 décembre. Ils occupent la première place parmi les deux équipes repêchées, à seulement deux points des Stars de Dallas et du troisième rang dans la division Centrale. Ils détiennent désormais une avance de quatre points sur le dernier club exclu des séries, les Canucks de Vancouver... avec trois matchs de plus à disputer.

Personne n'a été échangé et Armstrong n'a évidemment pas l'intention de se camper parmi les vendeurs d'ici la date limite des échanges puisque ses chances de participer aux séries semblent se confirmer au fil des matchs.

On a souvent reproché à Doug Armstrong son incapacité à dénicher un gardien de premier plan. Dans ce cas précis, le DG des Blues a été victime de sa patience à l'endroit de Jake Allen, décevant année après année.

Le 10 décembre, justement, Armstrong a rappelé Jordan Binnington du club-école dans la Ligue américaine à la suite d'une cinglante défaite de 6-1 aux mains des Canucks de Vancouver. L'auxiliaire Chad Johnson, embauché au cours de l'été, a été placé au ballottage, et réclamé par les Ducks d'Anaheim, pour faire une place à Binnington, 25 ans.

Binnington a pourtant attendu presque un mois avant d'obtenir un premier départ. Mais à son premier match, le 7 janvier, il a réussi un blanchissage de 3-0 contre les Flyers. Jake Allen ne le savait pas encore, mais le début de la fin allait commencer pour lui à titre de numéro un.

Le troisième choix des Blues, 88e au total en 2011, a entamé 12 des 16 derniers matchs de l'équipe. Il montre une fiche de 10-1-1, avec une moyenne de buts alloués de 2,08 et un taux d'arrêts de ,927.

Peut-être deviendra-t-il une autre de ces étoiles filantes du hockey, comme Andrew Hammond et Mike Condon avant lui, mais pour l'instant, il dépanne drôlement les Blues.

Armstrong a eu la franchise d'admettre ce matin, lors d'une interview podcast avec Pierre Lebrun et Scott Burnside, que l'équipe avait été un peu chanceuse de dénicher une telle perle dans un moment de désespoir.

«Je mentirais si j'affirmais que je m'attendais à ce qu'il tire l'équipe, a-t-il confié. Il n'était pas dans les plans au camp d'entraînement. Il constituait notre quatrième gardien. (Derrière Allen et Johnson), on fondait plutôt nos espoirs sur Ville Husso.»

Les déboires des Blues lors des premiers mois de l'année ont surpris, d'autant plus que le DG avait fait plusieurs acquisitions au cours de la morte saison, entre autres Ryan O'Reilly, Tyler Bozak et David Perron.

«C'est drôle parce que nos nouveaux joueurs se sont vite ajustés et O'Reilly, comme Perron, ont été parmi nos locomotives, a-t-il expliqué. Certains de nos joueurs déjà en place ont eu à s'ajuster à l'arrivée des nouveaux. Ils ont vu leur rôle changé et certains ont été victimes d'une réduction de temps d'utilisation. La période d'ajustement est terminée et maintenant, on roule à pleine vapeur.»

Les Blues sont les seuls parmi les organisations ayant congédié leur entraîneur cette saison à occuper une place parmi les équipes qualifiées en séries.

Mais surveillez bien les surprenants Blackhawks, désormais à quatre points seulement du Wild du Minnesota et de la dernière place donnant accès aux séries...

