L'échange qui a relancé les Flames... et fait reculer les Hurricanes?

Les premiers ont raté les séries par 17 points dans l'Est, les seconds par 11 points dans l'Ouest, avec une fiche presque identique puisque Calgary a devancé la Caroline par un maigre point au classement général.

Les deux clubs ont changé leur entraîneur cet été, les Flames ont même «emprunté» celui des Hurricanes, Bill Peters.

Ils ont aussi procédé à l'échange le plus important de l'été: Dougie Hamilton, Micheal Ferland et l'espoir Adam Fox aux Hurricanes en retour de Noah Hanifin et Elias Lindholm.

Sept mois plus tard, les Flames occupent le deuxième rang du classement général derrière le Lightning de Tampa Bay avec une fiche de 34-14-5. Ils sont premiers dans la division Pacifique, avec six points d'avance sur leurs plus proches poursuivants, les Sharks de San Jose.

Les Hurricanes font encore du surplace. Ils sont à trois points des Blue Jackets de Columbus et d'une qualification en séries éliminatoires, mais avec un match de moins à disputer (fiche de 25-21-6).

Les Flames ont fait mal aux Hurricanes hier en les battant 4-3 chez eux, à Raleigh. Un match au cours duquel Hanifin a marqué le but gagnant en troisième période. Lindholm a aussi compté, tout comme Hamilton pour les Hurricanes.

Pour ajouter l'injure à l'insulte, Lindholm s'est moqué de son ancienne organisation à sa sortie de la patinoire en imitant les célébrations de victoires originales des Hurricanes.

Lindholm, 24 ans, cinquième choix au total en 2013 (l'année du repêchage de Jonathan Drouin et Max Domi), n'avait jamais réussi à franchir le seuil des 45 points à ses cinq premières saisons en Caroline.

Il a pris son envol au sein du premier trio des Flames avec Sean Monahan et Johnny Gaudreau. Lindholm a déjà 60 points en 53 matchs, en route vers une saison de... 93 points.

Hanifin, 22 ans la semaine dernière, s'est imposé au sein du top 4 des Flames. Il vient au troisième rang chez les défenseurs au chapitre de l'utilisation, 21 minutes par match, il a 26 points en 52 matchs, à six points de son sommet personnel, atteint en 79 matchs l'an dernier. Il a aussi une fiche de +11.

Chez les Hurricanes, on entend déjà des rumeurs d'échange concernant Ferland et Hamilton. Ferland, 26 ans, aura droit à l'autonomie complète (déjà) à compter du 1er juillet. Ferland a 27 points en 43 matchs. Il a raté de nombreuses rencontres en raison d'une commotion cérébrale.

Le défenseur Hamilton, 25 ans, a amassé 21 points en 52 matchs, mais avec une fiche de -6, la pire chez les défenseurs du club après Jacob Slavin.

Il reste l'espoir Adam Fox. Ce défenseur de petit gabarit constituait sans doute la pièce maîtresse de l'échange aux yeux des Hurricanes. Il a obtenu 27 points en 20 matchs à l'université Harvard depuis le début de la saison. Par contre le jeune homme aura 21 ans dans une dizaine de jours et il en est déjà à sa troisième saison collégiale. Il faudra voir s'il pourra être aussi dominant au niveau professionnel.

La pression commence à se faire sentir dans l'entourage du nouveau DG des Hurricanes, Don Waddell, le successeur de Ron Francis. Malgré une feuille de route lamentable avec les Thrashers d'Atlanta, Waddell a mérité la confiance du nouveau propriétaire Tom Dundon.

Non seulement a-t-il échangé des éléments devenus essentiels aux Flames, mais il a aussi fait cadeau aux Sabres de Buffalo de Jeff Skinner en août, six semaines après la transaction avec les Flames.

Skinner a 31 buts en 51 matchs cet hiver avec les Sabres. Il a trouvé une chimie parfaite avec Jack Eichel. Seul Alexander Ovechkin a marqué plus souvent que lui. À ce rythme, la marque de 50 buts est à la portée de Skinner, 26 ans. Il n'en a jamais compté plus de 37.

En retour, les Hurricanes ont obtenu un choix de deuxième ronde en 2019, un des choix de troisième et sixième rondes en 2020. Un jeune joueur, Cliff Pu, est aussi passé à l'organisation des Hurricanes. Il a un but et six points en 40 matchs à sa première saison dans la Ligue américaine. Pu a même été rayé de la formation à plusieurs reprises à Charlotte.

À ce stade-ci, il demeure plus proche de la Ligue de la Côte Est que de la LNH.

Luke DeCock, affecté à la couverture de l'équipe depuis bientôt 20 ans, se demande avec justesse aujourd'hui si l'équipe ne serait pas meilleure si elle avait gardé les éléments mis en place par Ron Francis.

Mais avec une seule participation aux séries en 12 ans, la direction voulait du changement. Francis a été tassé même si le club semblait enfin bien progresser avec ses jeunes. L'ancien bras droit de Waddell à Atlanta, Rick Dudley, a quitté le Canadien pour rejoindre son ancien complice.

Waddell a tenté à nouveau sa chance il y a deux semaines en échangeant au Wild du Minnesota un autre premier choix, Victor Rask, 25 ans, en retour de Nino Niederreiter, 26 ans, un premier choix lui aussi.

Niederreiter lui donne raison jusqu'ici avec cinq buts à ses six premiers matchs, à la gauche du premier trio avec Sebastian Aho et Justin Williams. Rask a deux points en cinq matchs ave le Wild au centre du troisième trio avec Jordan Greenway et Marcus Foligno.

Les Hurricanes ne sont pas dans un état lamentable pour autant. Ils demeurent un club compétitif et ils comptent plusieurs bons jeunes dans leur organisation, parmi lesquels Andrei Svechnikov, deuxième choix au total en 2018, 22 points en 52 matchs cette saison (trois de moins que Jesperi Kotkaniemi cela dit), Martin Necas, Jake Bean, Janne Kuokkanen, mais Waddell doit arrêter de faire des cadeaux à ses homologues.

À quelques semaines de la date limite des échanges, voilà peut-être un bon endroit où appeler pour améliorer son club...

On entre dans la période où les recrues de la LNH peuvent frapper un mur. Brady Tkachuk, par exemple, quatrième choix au total en 2018, a sept points à ses 27 derniers matchs à Ottawa, avec une fiche de -9. Deuxième choix au total, Andrei Svechnikov a été blanchi dans 17 de ses 19 derniers matchs en Caroline. Jesperi Kotkaniemi, lui, troisième choix au total, ne semble pas diminuer la cadence. Avec deux buts ce week-end, il a désormais 13 points à ses 27 derniers matchs, avec une fiche de +4. Il a joué 17:08 hier, un sommet cette saison. Kotkaniemi a d'ailleurs joué moins de 15 minutes une seule fois à ses six derniers matchs. Pour un jeune de seulement 18 ans, presque un an de moins que Tkachuk par exemple, voilà une progression étonnante. Ça n'enlève rien au talent de Tkachuk et Svechnikov, mais il faut parfois éviter de se fier aux apparences quand on juge un attaquant trop frêle pour la LNH. La Presse canadienne a fait le point ce matin sur son jeu.