Échange Hurricanes-Flames: attendons avant de proclamer un vainqueur

Il faudra attendre encore quelques années avant de proclamer un gagnant de l'énorme échange entre les Hurricanes de la Caroline et les Flames de Calgary, cet été.

Pour l'instant, cette transaction a propulsé les Flames vers les sommets, tandis que les visiteurs du Canadien ce soir au Centre Bell vivotent encore.

Le 23 juin, au lendemain de la première ronde du repêchage de la LNH à Dallas, les Hurricanes et leur nouveau DG Don Waddell envoyaient aux Flames un attaquant improductif, Elias Lindholm, 23 ans, et son jeune surdoué en défense Noah Hanifin, 21 ans, pour obtenir le défenseur Dougie Hamilton, le robuste Micheal Ferland et un espoir de la NCAA, le défenseur Adam Fox.

Lindholm, cinquième choix au total en 2013, est devenu une pièce maitresse au sein du premier trio avec Sean Monahan et Johnny Gaudreau. Il a déjà 34 points en 32 matchs. Son sommet personnel en carrière se situe à 45 points.

Hanifin, cinquième choix au total en 2015, joue 20:42 par match, troisième à ce chapitre derrière le vétéran Mark Giordano et T. J. Brodie. Il a 14 points en 32 matchs. À ce rythme, il pourrait en obtenir 36 à la fin de la saison. Son sommet personnel est de 32.

Revigorés par cet échange, et aussi, surtout, l'arrivée de l'entraîneur Bill Peters, l'ancien coach des Hurricanes justement, les Flames occupent le premier rang de la division Pacifique et le troisième rang au classement général avec une fiche de 20-10-2.

Les Hurricanes n'ont pas les mêmes succès. Par contre, le noyau de l'équipe est beaucoup plus jeune que celui des Flames. Leur meilleur attaquant, Sebastian Aho, a 21 ans. Teuvo Teravainen vient d'avoir 24 ans. Andrei Svechnikov, deuxième choix au total en 2018, est âgé de 18 ans à peine. Il produit à un rythme légèrement inférieur à celui de Jesperi Kotkaniemi avec 13 points en 30 matchs.

Leur premier choix en 2017, Martin Necas, 19 ans, a été renvoyé dans la Ligue américaine en début de saison pour parfaire son expérience. Il a amassé 20 points en 22 matchs à Charlotte. Le défenseur Jake Bean, 20 ans, semble voué à un bel avenir.

L'attaquant de 20 ans Janne Kuokkanen, un choix de deuxième ronde en 2016, domine les attaquants à Charlotte avec 27 points en 26 matchs. Il vient d'être rappelé et disputera vraisemblablement son premier match de la saison dans la Ligue nationale ce soir.

Ferland ne fait pas mal depuis son acquisition. Il a 11 buts en 25 matchs. Mais il souffre actuellement d'une commotion cérébrale. Hamilton, 25 ans, cherche encore ses repères. Son temps d'utilisation en supériorité numérique a diminué par rapport à Calgary. Il a seulement dix points et une fiche de -10, l'une des pires du club.

Le joueur clé de l'échange ne joue pas encore dans la LNH. Adam Fox, 20 ans, un défenseur droitier de 5 pieds 10 pouces, fait tout un tabac à Harvard, dans la NCAA, avec 20 points en seulement 11 matchs. Il avait obtenu cinq points en sept matchs au Championnat mondial junior l'an dernier. Il était déjà membre de l'équipe l'année précédente à 18 ans.

Même si on est patient depuis longtemps en Caroline - neuf saisons consécutives d'exclusion des séries -, il faudra l'être encore un peu. Les Hurricanes sont néanmoins à cinq points du Canadien et de la dernière place donnant accès aux séries, avec deux matchs de plus à disputer. Une victoire ce soir relancerait leurs espoirs.

Mais contrairement aux Flames de Calgary, ils n'ont toujours pas résolu leur problème de gardien et ne domineront pas avant l'arrivée d'un vrai numéro un.

Curtis McElhinney est surprenant depuis le début de l'année, il avait brillé lors du match précédent contre le Canadien, mais il a 35 ans, n'a jamais été un numéro un et a été soumis mille fois au ballottage. Petr Mrazek demeure un gardien suspect tandis que Scott Darling en arrache carrément.

Les Flames, eux, ont peut-être trouvé la perle rare en Dave Rittich, 26 ans, un gardien tchèque déniché sur le marché des joueurs autonomes il y a deux ans, mais demeurons prudent dans son cas.

- - -

À LIRE

Propos très révélateurs de Martin Biron recueillis par Richard Labbé à propos du retrait d'Antti Niemi avec sept minutes à faire mardi soir au Minnesota. En agissant ainsi, Claude Julien aurait envoyé un message très direct au reste de l'équipe et son geste pourrait avoir des effets positifs.