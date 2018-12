La mission de Joël Bouchard

Pour ce faire, Bouchard affirme qu'il faudra modifier la façon de jouer du jeune homme, ou du moins mieux réagir aux contrecoups, pour lui permettre de s'établir de façon permanente dans la LNH.

Dans les dernières semaines, Bouchard a accueilli trois autres défenseurs de la LNH au parcours des plus diversifiés. Karl Alzner est un vétéran dont le manque de vitesse constitue désormais un handicap dans la Ligue nationale. Il avait passé dix ans sans interruption dans la LNH dans un rôle de premier plan.

Victor Mete est encore considéré comme un espoir à 20 ans. Il a pourtant terminé la dernière saison comme partenaire de Jeff Petry au sein de la première paire du Canadien. Il a vécu des pannes de confiance à sa deuxième saison à Montréal.

Quant à Simon Després, le défi demeure d'ordre moral et psychologique. Voilà un ancien top 4 au sein de la puissante défense des Ducks d'Anaheim. On ne donne pas 18,5 millions sur cinq ans à un défenseur de deuxième ordre. Mais sa carrière a déraillé il y a quelques années, les commotions cérébrales n'ont pas aidé, et après une pause d'un an, il s'est retrouvé dans la KHL.

Il a connu un bon camp d'entraînement avec le Canadien dans les circonstances, Claude Julien l'a vanté à plusieurs reprises, mais il a disparu quand on l'a retranché à la toute fin. Després possède un plus grand potentiel que Ouellet et Alzner, mais il doit avoir les idées claires.

Le Rocket connaît une saison difficile avec une fiche de 9-14-3. On ne note donc pas ici une amélioration au plan statistique par rapport à l'ancien entraîneur Sylvain Lefebvre, sévèrement critiqué ici.

Par contre, Bouchard en est à une première saison derrière le banc du club-école. Et son travail sera défini entre autres par la relance de ces quatre défenseurs.

Déjà, trois de ses anciens joueurs, Brett Kulak, Michael Chaput et Kenny Agostino font du bon travail à Montréal. Voyons si la place de Kulak à la gauche de Weber est temporaire, mais il occupe pour l'instant un rôle important. Kulak joue en moyenne presque 20 minutes par match depuis son arrivée. Ce n'était pas prévu.

L'autre partie importante du travail de Bouchard réside évidemment dans le développement des jeunes. Ce fut le talon d'Achille de Sylvain Lefebvre.

Les centres Jake Evans et Lukas Vejdemo, de même que le défenseur Cale Fleury, constituent ses plus beaux projets. À sa première saison chez les professionnels, Evans a 17 points en 26 matchs, mais 15 points à ses 18 dernières rencontres.

Depuis six ans, le CH n'a jamais pu développer de ses filiales des joueurs de premier plan. Jesperi Kotkaniemi, évidemment, Artturi Lehkonen et Victor Mete n'ont jamais eu à passer par la Ligue américaine, et Brendan Gallagher à peine 36 matchs en attendant la fin du lockout.

Par contre, de nombreux choix de première ronde, Michael McCarron, Louis Leblanc, Jarred Tinordi, et Nikita Scherbak y sont passés sans se développer suffisamment pour percer.

Joël Bouchard ne chômera pas cet hiver.

* * *

À LIRE

Guillaume Lefrançois a avoué avoir mangé une poutine au fromage frit hier sur la tribune de presse pendant le match entre le Canadien et le Wild. Guillaume ne risque pas de quitter la section des Sports pour le cahier Gourmand, ne vous inquiétez pas. Par contre, le lien était facile à faire entre la poutine qui circulait allègrement au Xcel Energy Center et le manque de jambes du Canadien sur la glace. Aurait-on aussi servi de cette fameuse poutine aux joueurs avant le match, se demande notre fin limier? La question mérite d'être posée.