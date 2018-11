Hextall et Pryor laissent un héritage intéressant à Philadelphie

Deux jours après le départ de Hextall, le président des Flyers Paul Holmgren a congédié l'un des bras droits de Hextall, et responsable du recrutement des Flyers, Chris Pryor. On a aussi limogé l'entraîneur des défenseurs.

Pryor dirigeait le département du repêchage des Flyers depuis 2007. Il était recruteur au sein de l'organisation depuis 1999.

Son bilan est mitigé aux yeux de certains. Pourtant, il n'a pas fait que de mauvais coups. Hextall a voulu rajeunir l'équipe à son entrée en poste en 2014. Certains choix de Pryor lui ont permis de faciliter la transition. La défense, entre autres, est en bon état pour de nombreuses années.

Ivan Provorov n'est pas aussi dominant que l'an dernier, mais il demeure le défenseur numéro un de l'équipe, joue presque 25 minutes par match, à seulement 21 ans. Le Russe a constitué un choix judicieux au septième rang en 2015.

Shayne Gostisbehere, 25 ans, le meilleur défenseur offensif de l'équipe, a constitué un vol compte tenu du fait qu'il a été repêché en troisième ronde seulement en 2012. Gostisbehere est deuxième de sa cuvée au chapitre des points derrière Morgan Rielly.

Le troisième défenseur des Flyers au chapitre de l'utilisation, Robert Hagg, 23 ans, est un choix de deuxième ronde en 2013. Travis Sanheim, lui, a seulement 24 ans.

À l'attaque, le huitième choix au total en 2011, Sean Couturier, a explosé l'an dernier avec 76 points. Un autre choix de première ronde, Travis Konecny, 21 ans, a atteint un sommet personnel avec 24 buts l'an dernier.

Mais comme tout directeur du recrutement, il y a eu des erreurs d'évaluation. Scott Laughton, 20e choix au total en 2012, n'est pas devenu le centre qu'on espérait.

Ce choix discutable n'a cependant pas été aussi néfaste pour l'équipe que celui de Samuel Morin au 11e rang en 2013, devant Max Domi, Josh Morrissey, Ryan Pulock et Anthony Mantha, entre autres. Morin est le seul joueur parmi les 18 premiers choix cette année-là à ne pas avoir disputé 100 matchs dans la LNH. Il en a seulement trois derrière la cravate et une grave blessure l'empêche de se faire justice cette année.

En 2016, les Flyers détenaient quatre choix parmi les 52 premiers. Aucun n'a joué dans la LNH. Voyons si le premier choix, German Rubstov, se développera. Il connaissait un bon début de saison dans la Ligue américaine, mais une blessure subie le weekend dernier a mis fin à sa saison prématurément.

Les repêchages de 2017 et 2018 feront l'objet de nombreuses discussions ces prochaines années à Philadelphie. Au deuxième rang, Pryor et son équipe ont opté pour un choix consensuel, Nolan Patrick, dont on parlait dans les cercles du hockey junior depuis de nombreuses années.

Patrick, 20 ans, a été fragilisé par de graves blessures récemment. Il connaît un début de saison modeste à sa deuxième saison dans la LNH. Le jeune Miro Heiskanen, troisième choix au total, et aussi, surtout, Elias Pettersson, cinquième, ont déjà un plus gros impact au sein de leurs équipes respectives. D'autres pourraient émerger, parmi lesquels le défenseur Cale Makar, fumant dans la NCAA cet automne. Patrick n'est cependant pas un échec puisqu'il jouera longtemps dans la Ligue nationale.

Pryor pourrait avoir frappé un coup de circuit avec son deuxième choix en première ronde, Morgan Frost, 27e choix au total, 46 points en 26 matchs dans la Ligue junior de l'Ontario après une saison de 112 points l'an dernier. Il est encore tôt cependant pour porter un jugement définitif sur ce repêchage, dans le cas de Patrick comme dans le cas de Frost, évidemment.

La recherche d'un DG se poursuit à Philadelphie. Hextall, s'il n'a jamais pu trouver de gardien de premier plan, laisse une organisation en bien meilleur état que lors de son arrivée. Il a réglé les problèmes de masse salariale créés par Paul Holmgren et l'équipe est beaucoup plus jeune et mieux adaptée aux nouvelles réalités de la Ligue nationale. Malheureusement pour eux, Hextall et Pryor ont mis la table, mais n'y seront plus pour le dessert.

L'entraîneur Dave Hakstol risque d'être le prochain. Paul Holmgren a déjà déclaré que celui-ci allait être à la merci du prochain DG...

* * *

