Après Max Domi, Dylan Strome

Pour secouer son club à la déroute, Chayka a échangé hier soir son troisième choix au total en 2015, Dylan Strome, aux Blackhawks de Chicago, en retour d'un autre jeune centre, Nick Schmaltz.

Il s'agit de la plus importante transaction dans la LNH à ce jour cette saison.

Cet échange n'est pas sans rappeler celui de Domi pour Galchenyuk. Schmaltz, comme Strome, est un choix de première ronde. Le premier a été repêché au 20e rang en 2014 et il a 22 ans.

Le choix de Strome, 21 ans, a fait mal. Il a été sélectionné au troisième rang en 2015, devant Mitch Marner et Mikko Rantanen, deux des sept premiers compteurs de la LNH, sans oublier les défenseurs Ivan Provorov, Zack Werenski et Thomas Chabot. On pourrait ajouter à la liste Mathew Barzal, recrue de l'année l'an dernier, Kyle Connor et quelques autres.

Strome n'a toujours pas réussi à s'établir dans la LNH. Il a passé la majorité de la saison dernière dans la Ligue américaine. Il avait six points, dont trois buts, en 20 matchs cette saison.

Chayka espère sauver la face de ses recruteurs et de son organisation. Schmaltz, un centre droitier, a amassé 52 points à sa deuxième saison à Chicago l'an dernier. Mais il avait seulement 11 points, dont deux buts, en 23 matchs. Et les Hawks veulent eux aussi fouetter les troupes.

Les Coyotes ont aussi sacrifié un autre choix de première ronde dans cet échange, Brendan Perlini, 22 ans, 17 buts et 30 points en 74 matchs l'an dernier. Il avait seulement deux buts et six points en 22 matchs cette saison.

Jusqu'ici, l'arrivée d'Alex Galchenyuk n'a pas réglé les problèmes des Coyotes comme Max Domi a comblé un vide important chez le Canadien.

Galchenyuk, troisième choix au total en 2012, joue toujours au centre. Mais les journalistes de l'Arizona évoquent désormais l'expression «présumé centre» pour parler de lui.

L'ancien centre du Canadien a neuf points, dont trois buts, en quinze matchs. Après un départ prometteur - huit points à ses neuf premiers matchs - Galchenyuk a amassé un point à ses six derniers matchs, avec une fiche de -6. Il a un but à ses neuf dernières rencontres.

Son temps d'utilisation a été réduit à 13:04 et à 14:54 lors des deux dernières parties des Coyotes. Voyons s'il se retrouvera à l'aile à nouveau avec l'arrivée de Schmaltz, un centre mieux établi que Dylan Strome.

Le DG des Blackhawks, Stan Bowman, permet à Strome de retrouver son ailier des rangs juniors, Alex DeBrincat. Les deux ont fait la pluie et le beau temps ensemble pendant quelques années chez les Otters d'Erie.

Strome a tout de même obtenu 53 points en 50 matchs à Tucson dans la Ligue américaine l'hiver dernier. Mais en Arizona, la plupart des jeunes joueurs semblent s'éteindre. C'était le cas de Domi l'an dernier, et maintenant même Clayton Keller.

Chicago a désormais échangé ou perdu ses huit choix de première ronde entre 2008 et 2014. Kyle Beach (2008) et Dylan Olson (2009) n'ont jamais pu s'établir dans la LNH. Kevin Hayes (2010) a boudé les Hawks pour signer avec les Rangers de New York.

Mark McNeill (2011) a été un flop, Philip Danault (2011) a été échangé avec un choix de deuxième ronde (Alexander Romanov) pour Tomas Fleischmann et Dale Weise. Teuvo Teravainen (2012) est passé aux Hurricanes pour permettre de se départir du contrat de Bryan Bickell. Chicago a aussi obtenu des choix de deuxième et troisième rondes.

Le premier choix de 2013, Ryan Hartman, a été échangé aux Predators de Nashville à la date limite des échanges en février pour un choix de première ronde en 2018 (Nicolas Beaudin). Et maintenant Schmaltz.

Au moins, dans deux cas sur huit, Chicago a pu obtenir quelque chose d'intéressant en retour.

En Arizona, John Chayka, le plus jeune directeur général de la Ligue nationale, joue gros. Il paraît mal dans l'échange de Domi. Trois ans après son arrivée, les Coyotes ont fait un gros pas de recul cette saison après une embellie en deuxième moitié d'année l'an dernier.

Si Dylan Strome explose à Chicago, on remettra sérieusement en doute ses compétences. Il faut au moins lui donner beaucoup de cran. Et Schmaltz est un centre de talent. Voyons s'il pourra être l'un des rares jeunes à s'épanouir sous l'autorité de l'entraîneur Rick Tocchet.

