Comparer Shea Weber à Zdeno Chara serait plus à propos

Le nouveau capitaine du Canadien n'a jamais été et ne sera jamais un Doughty, un Subban, un Karlsson. Le revoir après si longtemps contribuera peut-être à faciliter le deuil pour certains.

Weber ne sera jamais le plus efficace en jeu de transition, quoique sa première passe est bonne. Encore moins transportera-t-il la rondelle d'une zone à l'autre. Le colosse de 33 ans amène beaucoup de stabilité et de robustesse en défense. En supériorité numérique, son tir foudroyant demeure un atout de taille.

Sa convalescence d'un an contribuera aussi probablement à chasser les comparaisons avec P.K. Subban. Parce qu'il a tant manqué à l'équipe, Weber ne devrait plus être vu comme celui qui a «coûté» Subban, mais comme une plus-value au CH.

Le retour au jeu de Weber, fort probablement mardi, contre les Hurricanes au Centre Bell, apaisera une défense essoufflée et dépassée par les événements depuis un mois.

Photo Jeffrey T. Barnes, Associated Press

Pour une comparaison juste, il faut se tourner du côté de Boston. À 41 ans, Zdeno Chara demeure un leader en défense chez les Bruins.

Il n'est pas le plus mobile. Il se fait parfois contourner par des joueurs plus rapides. Il semble appartenir davantage à la LNH des années 90. Il a besoin d'un partenaire rapide et agile tel Charlie McAvoy. Mais son apport est indéniable.

Malgré une baisse de production offensive importante depuis quelques années, il joue encore entre 22 et 24 minutes par match. À l'âge de Weber, son temps d'utilisation avait commencé à diminuer, mais il disputait encore en moyenne 25 minutes par match.

Aussi, surtout, il agit à titre de grand frère et d'exemple à suivre pour les jeunes de l'organisation.

Marc Bergevin a d'ailleurs souvent fait référence à Chara pour expliquer le rôle dans lequel il voyait son capitaine.

P.K. Subban a contribué à élever les Predators de Nashville vers de nouveaux sommets depuis l'échange, survenu à l'été 2016. Dès sa première saison là-bas, Nashville a atteint la finale de la Coupe Stanley. Subban a obtenu 59 points l'an dernier et a été finaliste pour l'obtention du trophée Norris.

Malheureusement, il ne reviendra pas. Le seule option consiste à apprécier ce que Shea Weber pourra offrir au Canadien ces prochaines années, avec une attaque dynamisée par l'arrivée de Jonathan Drouin et Max Domi.

Il y a des inquiétudes, certes. Weber n'a pas joué depuis un an et la vitesse de jeu dans la LNH ne diminue pas. Il faudra savoir aussi comment son genou réagira.

Mais à ce propos, l'optimisme est de mise. Lors de l'intervention chirurgicale, cet été, les médecins ont décidé de faire le «grand ménage», quitte à une plus longue convalescence, mais pour procurer à Weber un genou en pleine santé. La longue pause, et les réparations en profondeur à ses ligaments fragiles, contribueront peut-être à lui donner un nouvel élan. Seul le temps le dira.

Contrairement à Chara, Weber ne bénéficiera pas d'un partenaire de premier plan. Espérons qu'on lui fournisse un défenseur gaucher mobile. Se retrouver avec Jordie Benn ou David Schlemko le desservira. Mike Reilly semble le candidat indiqué, à défaut de mieux. Weber pourra peut-être aussi permettre au jeune homme de retrouver ses repères.

* * *

