Les résultats tardent toujours à Chicago et Los Angeles

Les Kings ont remporté leur premier match après l'arrivée de l'entraîneur par intérim, Willie Desjardins, mais perdu les trois suivants. Ils ont marqué seulement deux buts à leurs trois derniers matchs.

À Chicago, le plus jeune coach de la LNH, Jeremy Colliton, doit faire des nuits blanches. Les Blackhawks ont perdu leurs trois premiers matchs depuis son arrivée, mais le dernier en prolongation.

La prochaine étape pour ces deux champions de la Coupe Stanley, si les problèmes persistent, consistera à rappeler des jeunes des mineures ou encore effectuer des échanges, question de bien faire paraître le nouvel homme en poste, et par conséquent le DG qui l'a nommé.

D'autres clubs ont été plus patients. On disait Bob Boughner en danger chez les Panthers de la Floride. Ceux-ci avaient remporté seulement deux de leurs dix premiers matchs. Or, depuis le retour de Roberto Luongo, les Panthers ont remporté cinq victoires consécutives et s'approchent à quatre points du dernier rang donnant accès aux séries.

Les Blues de St. Louis de l'entraîneur Mike Yeo vont un peu mieux eux aussi. Ils ont remporté quatre de leurs six derniers matchs. Ils creusent l'écart graduellement avec leurs rivaux dans la course aux séries.

Les résultats des dernières semaines éviteront peut-être d'autres congédiements. L'an dernier, on le rappelle, aucun entraîneur n'avait perdu son emploi.

Un autre entraîneur beaucoup plus souriant ces temps-ci oeuvre à Detroit. Les Red Wings semblaient en voie de connaître l'une des pires saisons de leur histoire. Detroit a gagné seulement un seul de ses dix premiers matchs, avec quelques corrections au passage, 8-2 contre Boston et 7-3 face au Canadien.

Or, ils ne perdent plus depuis la fin octobre. Avec leur victoire de 6-1 aux mains des Coyotes hier, ils remportaient leur septième victoire en huit matchs.

Permettez cette petite parenthèse à propos des Red Wings. Leurs succès, ces dernières semaines, reposent beaucoup sur les épaules de leur premier centre Dylan Larkin, 22 ans, 18 points en autant de rencontres, sur le retour au jeu de Mike Green, mais aussi, surtout, sur un garçon de 20 ans en défense.

Il s'appelle Dennis Cholowksi et il demeure l'un des secrets les mieux gardés de la LNH cet automne. Cholowski, un choix de première ronde en 2016 (20e au total), est le défenseur le plus utilisé de l'équipe après Mike Green, et le premier défenseur en termes d'utilisation en supériorité numérique.

Le jeune homme originaire de la Colombie-Britannique a déjà neuf points en 16 matchs, autant que Jesperi Kotkaniemi. Aucune recrue en défense n'a plus de point que lui.

Mais son arrivée à Detroit a été critiquée, bien malgré lui. Lors du repêchage de 2016, les Red Wings ont accepté de céder leur premier choix, le 16e, aux Coyotes de l'Arizona afin qu'ils acceptent le retraité de la LNH Pavel Datsyuk et la dernière année de son contrat comptant pour 7,5 M$ de la masse salariale. L'Arizona cédait en retour son premier choix, quatre rangs plus loin, et un choix de deuxième ronde.

Les Coyotes ont repêché un autre défenseur, Jakob Chychrun, au 16e rang. Chychrun a atteint la LNH dès sa première année chez les professionnels. Le jeune défenseur des Coyotes avait déjà 118 matchs au compteur après deux saisons lorsque Cholowski a disputé un premier match avec les Red Wings, en octobre.

Pire, Cholowski n'a même pas survécu aux dernières coupures lors du Championnat mondial junior l'an dernier. « Je veux des joueurs capables de s'adapter, c'est-à-dire s'adapter à de nouveaux coéquipiers, un nouveau style de jeu, de nouvelles consignes », avait déclaré l'entraîneur Dominique Ducharme aux journalistes.

On lui avait préféré Jake Bean, Dante Fabbro, Victor Mete, Cale Makar, Conor Timmins, Kale Clague et Cale Foote. Seul Mete est dans la LNH cette saison.

« Atteindre la LNH rapidement ne veut pas dire que vous aurez nécessairement du succès à long terme, a rappelé l'entraîneur des Red Wings, Jeff Blashill, au Detroit Free Press hier. De notre perspective, nous avons la chance de détenir un défenseur qui nous fera un solide top quatre. (Et avec le choix de deuxième ronde) nous avons aussi mis la main sur un très bon espoir, Filip Hronek, qui nous rejoindra éventuellement. »

Chychrun, lui, vient de revenir au jeu après avoir subi une autre blessure. Il a signé hier une prolongation de contrat de six ans pour 27,6 millions. Tout le monde est heureux...

À LIRE !

J'adore écrire sur les espoirs du Canadien, j'adore lire de leurs nouvelles également. Mon collègue Guillaume Lefrançois a fait le point avec l'un des trois choix de deuxième ronde du CH en 2018, le défenseur Alexander Romanov, au pays afin de participer au Défi Canada-Russie, après avoir percé la formation du CSKA Moscou, dans la KHL, à seulement 18 ans cet automne. Romanov, un défenseur robuste à caractère défensif, a été repêché grâce au choix obtenu avec Philip Danault dans l'échange qui a envoyé Dale Weise et Tomas Fleischmann aux Blackhawks de Chicago il y a quelques années.