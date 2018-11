Cessez de rêver, Joel Armia ne sera jamais votre gros buteur

Il y a eu Patrice Brisebois dans les années 90. Tomas Plekanec a subi le même sort pendant plusieurs saisons en raison d'une production offensive inversement proportionnelle à son salaire.

Cet automne, quelques semaines à peine après son arrivée chez le Canadien, on chuchote déjà de vilaines choses à propos de Joel Armia.

Certains espèrent même - hier encore - voir Claude Julien l'écarter de la formation pendant quelques matchs. Ceux-là seront déçus.

Le temps d'utilisation ne ment jamais. Armia, offert gratuitement ou presque des Jets de Winnipeg cet été avec des choix de 4e et 7e ronde afin de se débarrasser du contrat du gardien Steve Mason, a joué 18:03 mardi contre les Stars de Dallas. Seul Phillip Danault a bénéficié de plus de temps d'utilisation, à peine dix secondes de plus.

Depuis le début de la saison, Armia joue en moyenne 17:31 par match, au deuxième rang à ce chapitre derrière Jonathan Drouin à 17:50. Il est aussi le joueur le plus utilisé en infériorité numérique après Phillip Danault. Or, les entraîneurs ne distribuent pas les minutes de jeu comme on donne des bonbons à l'Halloween. Les coachs veulent des joueurs fiables sur la glace.

Armia a seulement quatre points, dont deux buts, à sa fiche en onze matchs. À ce rythme, il obtiendra environ 30 points et marquera 15 buts. Ça correspond à son profil.

Dans une majorité de cas, un joueur hérite de l'étiquette de souffre-douleur lorsque les attentes à son endroit sont trop élevées. C'était le cas de Patrice Brisebois. On aurait espéré un autre Éric Desjardins. Il n'avait pas tous les outils de Desjardins. Mais dans un rôle offensif, Brisebois a connu de belles années. Il était seulement mal entouré.

Plusieurs se sont imaginés, à tort, qu'Armia se transformerait en attaquant de puissance chez le Canadien. On croyait qu'il était confiné à un rôle de soutien à Winnipeg en raison d'une abondance de joueurs de talent.

Armia, certes, a été repêché en première ronde, 16e au total, en 2011. Il s'agit néanmoins d'une cuvée qui, entre le 11e et le 36e rang, n'a pas produit beaucoup de joueurs d'impact. J.T. Miller, Oscar Klefbom, Phillip Danault et Rickard Rakell sont les seuls, parmi 26 joueurs, à jouer un rôle important au sein de leurs équipes respectives.

Curieusement, la deuxième ronde a fourni beaucoup plus de joueurs de talent: John Gibson, Brandon Saad, Victor Rask, Boone Jenner, William Karlsson, Nikita Kucherov, sans oublier Vincent Trochek parmi les premiers choix de la troisième ronde.

Mais revenons à Armia. Les Sabres ont vite constaté, après ses deux années professionnelles, qu'il ne deviendrait pas l'émule de Corey Perry. En 2014, il est passé à Winnipeg dans l'échange qui a envoyé Tyler Myers, Brendan Lemieux, Drew Stafford et un choix de première ronde pour obtenir Evander Kane et Zach Bogosian. On ne touche pas à un espoir de premier plan quand on envoie déjà dans la transaction son meilleur défenseur et un choix de première ronde.

À sa première année dans la Ligue américaine, Armia a obtenu 27 points, dont sept buts, en 54 matchs. À la seconde, année de la transaction, il a marqué 12 buts et amassé 33 points en 54 matchs.

Armia, un Finlandais originaire de Pori, d'où provient aussi Jesperi Kotkaniemi, a été rappelé à Winnipeg un an après l'échange. Il a obtenu 19 points, dont 10 buts, en 57 matchs à sa première saison complète.

L'an dernier, à 24 ans, il connaissait sa meilleure saison en carrière avec 29 points, dont 12 buts, en 79 matchs. En séries éliminatoires, Armia jouait au sein du quatrième trio des Jets avec Adam Lowry et Brandon Tanev. Son rôle était limité, à peine 10:48 par match, le plus bas total après la recrue Jack Roslovic, mais il a été efficace et marqué deux buts en 13 matchs. Des buts pas très jolis, mais réussis grâce à sa présence imposante devant le filet.

Pourquoi s'être imaginé, lors de son acquisition l'été dernier, qu'il ferait trembler le filet adverse à la droite de Jonathan Drouin et Max Domi comme jadis Stéphane Richer avec Bobby Smith? Voilà qui relève du mystère.

Armia comble néanmoins des besoins importants chez le Canadien. Malgré un manque de vitesse, il possède de bonnes mains. Il contrôle bien la rondelle. À 6 pieds 4 pouces et 220 livres, il est de loin l'attaquant le plus costaud de l'équipe. Il domine l'équipe au chapitre des mises en échec avec 28, sur un pied d'égalité avec Mike Reilly. Le fait qu'il lance de la droite constitue un atout supplémentaire.

Il ne jouera pas éternellement avec Jesperi Kotkaniemi car son manque de rapidité et de capacités offensives constitueront éventuellement un handicap pour un joueur de talent comme Kotkaniemi. Mais pour l'heure, il constitue le grand frère idéal.

Au prix où il a coûté, je l'aime bien, ce Armia. Claude Julien aussi. Vous aurez fort à faire pour convaincre le coach de s'en passer...

À LIRE: Je lis les commentaires de Bobby Orr et je frémis. L'ancienne gloire des Bruins de Boston, devenu agent de joueurs, s'attend à un (autre) lock-out dans la LNH, possiblement en 2020-2021. Les grandes stars pourront se permettre de rester chez elles puisque la configuration de leur contrat les protégeront en vertu de clauses de bonis (Connor McDavid et Tyler Seguin par exemple, auront un salaire de base d'un million cette année-là, le reste payé en bonis garantis).